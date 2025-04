Pordenone, la Guardia di Finanza sgomina banda della droga

La Guardia di Finanza del Gruppo di Pordenone ha portato a termine una delicata indagine che ha consentito di smantellare una rete di spaccio attiva nel centro cittadino. L’attività, condotta sotto la direzione della Procura della Repubblica del Friuli Occidentale, ha permesso di identificare quattro soggetti coinvolti: tre cittadini afgani e un pachistano.

Pedinamenti e appostamenti per risalire al nascondiglio

Grazie a una serie di accurati pedinamenti e appostamenti, i finanzieri sono riusciti a individuare un locale in uso a uno degli afgani, utilizzato come base logistica per l’attività di spaccio. All’interno del locale, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto 205,8 grammi di cocaina e 1.615 euro in contanti, somma di cui non è stata dimostrata la provenienza lecita.

Sequestri e un arresto

La droga e il denaro sono stati immediatamente sequestrati. Il possessore del materiale è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero, trasferito nel carcere di Pordenone. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di controllo del territorio, volto a contrastare fenomeni di degrado e criminalità nel cuore della città.

Oltre 130 cessioni di hashish accertate

L’indagine ha permesso di ricostruire oltre 130 cessioni di hashish, avvenute prevalentemente in centro città. Le modalità di vendita, rapide e ben organizzate, avevano trasformato alcune zone in punti nevralgici dello spaccio, generando preoccupazione tra residenti e commercianti.

Impegno costante per la sicurezza urbana

L’azione della Guardia di Finanza conferma il suo ruolo cruciale nel presidio del territorio e nel contrasto a fenomeni criminali che minano la sicurezza urbana. L’operazione di Pordenone è solo l’ultima di una serie di interventi volti a riportare legalità e tranquillità nei centri cittadini del Friuli-Venezia Giulia.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook