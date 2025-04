A Trieste arte e fitness uniti nel segno di Ken Scott

L’inaugurazione della mostra “Ken Scott – Vernissage”, tenutasi oggi presso la palestra John Reed Fitness a Trieste, ha visto la partecipazione del governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha lodato l’iniziativa sottolineando il valore della combinazione tra sport, wellness e cultura. Secondo Fedriga, avvicinare i giovani al mondo artistico attraverso ambienti non convenzionali rappresenta un modo innovativo e positivo per promuovere il benessere a 360 gradi.

Un progetto di riqualificazione urbana

Nel corso della cerimonia, Fedriga ha espresso gratitudine alla John Reed Fitness, rappresentata da Samuele Frosio, amministratore unico di RSG Group Italia, per l’importante investimento effettuato a Trieste. L’intervento, infatti, ha consentito la riqualificazione di un edificio storico centralissimo affacciato su corso Italia, arricchendo così la città con un’offerta culturale e sportiva di notevole interesse, fruibile non solo dai clienti della palestra, ma da tutta la comunità.

Ken Scott, il maestro dei fiori e del colore

La mostra propone una collezione unica di opere dell’artista e stilista americano Ken Scott, celebre per la sua capacità di utilizzare colori vibranti e motivi floreali monumentali. Tra le opere esposte si trovano disegni originali per foulard a tema “unico fiore”, realizzati in un arco temporale che va dagli anni ’50 ai primi anni 2000, testimonianza della continuità e della forza della sua cifra stilistica.

Una tecnica raffinata e inconfondibile

Le opere in esposizione mettono in luce la tecnica mista estremamente raffinata che ha contraddistinto Ken Scott: tempere, acquerelli e crayon si fondono in una esplosione cromatica che rispecchia perfettamente l’energia positiva dell’ambiente in cui la mostra è allestita. Questa combinazione artistica è perfettamente in linea con la filosofia della palestra John Reed, che vuole essere non solo un luogo di fitness, ma un vero e proprio spazio culturale e creativo.

Informazioni pratiche e accesso

La mostra “Ken Scott – Vernissage” rimarrà aperta al pubblico fino all’8 giugno e sarà visitabile ogni sabato dalle 15.00 alle 21.00. L’accesso è gratuito ma è necessaria la prenotazione online tramite Eventbrite, per consentire una migliore organizzazione degli ingressi e offrire ai visitatori un’esperienza confortevole e sicura.

