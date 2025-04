Podcast per orientamento al lavoro: l’iniziativa della Cciaa Pn-Ud

Supportare i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro è l’obiettivo di “In viaggio nel lavoro”, il nuovo podcast della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, realizzato in collaborazione con Aipem. Otto episodi pensati per studenti, neodiplomati e neolaureati che si affacciano per la prima volta all’universo delle professioni e dell’impresa.

Storie vere e strumenti pratici

Il podcast offre un mix di testimonianze reali, dati aggiornati e strumenti pratici. Non si tratta solo di raccontare esperienze, ma di fornire chiavi di lettura concrete del mercato del lavoro. Il primo episodio introduce il progetto e i servizi camerali che facilitano l’incontro tra giovani e imprese del territorio.

I dati Excelsior e la piattaforma Excelsiorienta

Una parte importante del podcast è dedicata all’uso dei dati Excelsior, fondamentali per comprendere i fabbisogni occupazionali delle imprese. Grazie alla piattaforma Excelsiorienta, i giovani possono consultare strumenti digitali che li aiutano a compiere scelte consapevoli e mirate per il proprio futuro professionale.

Le competenze che contano oggi

Una puntata è focalizzata sulle competenze più richieste dalle aziende, per aiutare i ragazzi a capire su cosa puntare nella loro formazione. Si parla anche di cambiamenti nel mercato del lavoro, apprendistato duale, percorsi ITS e altre forme di formazione specialistica che offrono sbocchi concreti e richiesti.

Esperienze dirette e storie d’impresa

Il podcast racconta anche l’importanza di stage e tirocini aziendali come primo contatto con il lavoro reale. Non mancano le testimonianze di giovani imprenditori e imprenditrici che hanno scelto di avviare un’attività in proprio, offrendo modelli positivi e realistici.

Progettare un percorso su misura

L’ultima puntata propone una riflessione su come costruire un percorso professionale coerente con le proprie attitudini. Un invito ad ascoltarsi, scoprire i propri talenti e fare scelte che siano non solo strategiche ma anche appaganti.

Dove ascoltare il podcast

“In viaggio nel lavoro” è disponibile su Spotify, all’interno della playlist ufficiale della Camera di Commercio di Pordenone-Udine. Per un accesso completo a episodi, materiali collegati, aggiornamenti e link utili, è possibile partire dal sito ufficiale della Camera:

