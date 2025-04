Gradisca d’Isonzo, la nuova Casa di Comunità prende forma

La futura Casa di Comunità di Gradisca d’Isonzo diventerà il fulcro della rete territoriale del Distretto sanitario Alto-Isontino. L’obiettivo è intercettare la crescente domanda di salute, alleggerendo la pressione sui presìdi ospedalieri limitrofi e garantendo risposte rapide ai bisogni di cronicità.

Ampliamento del 30 % e 3,3 milioni di investimenti

Il progetto prevede un ampliamento del 30 % della superficie attuale del poliambulatorio, finanziato con 3,3 milioni di euro tra fondi statali e regionali. L’intervento si inserisce in un piano regionale da oltre 1 miliardo di euro destinato a ridisegnare il modello sanitario della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Un cronoprogramma serrato, da maggio 2025 a marzo 2026

La consegna del cantiere è fissata per il 15 maggio 2025; la conclusione dei lavori è attesa entro marzo 2026. Il cantiere procederà in due fasi per mantenere attivi i servizi essenziali, trasferendo temporaneamente alcune attività nei poli vicini e riportandole a Gradisca al termine del primo lotto.

Servizi potenziati e barriere abbattute

Tra gli obiettivi:

Ridistribuzione funzionale degli spazi per accogliere ambulatori, servizi infermieristici e sportelli socio-sanitari.

degli spazi per accogliere ambulatori, servizi infermieristici e sportelli socio-sanitari. Adeguamento sismico e miglioramento energetico dell’edificio.

e dell’edificio. Eliminazione delle barriere architettoniche per garantire l’accessibilità universale.

Il risultato sarà un presidio moderno, sostenibile e in grado di supportare percorsi di cura integrati.

La voce delle istituzioni

«La Casa di Comunità di Gradisca sarà una struttura strategica per il territorio – ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi –. Dobbiamo ridurre la risposta all’acuzia e rafforzare quella alla cronicità, mantenendo un dialogo costruttivo con la comunità». Presenti alla conferenza anche il sindaco Alessandro Pagotto e i vertici di ASUGI.

Una tessera della riforma sanitaria regionale

L’ampliamento di Gradisca è parte integrante della revisione del sistema sanitario regionale, che punta a rafforzare la rete di cure primarie e a deospedalizzare dove possibile. Con questa operazione, Friuli-Venezia Giulia conferma la volontà di costruire una sanità più vicina alle persone, sostenibile e capace di affrontare le sfide demografiche future.

