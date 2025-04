Efficienza della Giustizia Civile: il Friuli-Venezia Giulia è fra i migliori, ma con un trend preoccupante

L’efficienza con cui un sistema giudiziario opera è fondamentale per la vitalità economica e la fiducia civica. La durata media dei procedimenti civili definiti presso i tribunali ordinari rappresenta un indicatore chiave per valutare questa efficienza: tempi più rapidi sono sinonimo di risposte tempestive per cittadini e imprese. Analizzando i dati regionali sulla legalità e i servizi pubblici, disponibili nel dataset ISTAT, possiamo tracciare un quadro della situazione italiana e, in particolare, della performance del Friuli Venezia Giulia (FVG), esaminando non solo la sua posizione nel 2024 ma anche l’evoluzione recente. Questo monitoraggio è essenziale nel contesto degli obiettivi di rafforzamento della capacità della Pubblica Amministrazione

Performance del Friuli-Venezia Giulia nel 2024: ancora tra i migliori

Nel 2024, il Friuli Venezia Giulia conferma una posizione di rilievo nel panorama nazionale. La durata media effettiva dei procedimenti si è attestata a 254,31 giorni. Questo valore, sebbene in aumento rispetto agli anni precedenti come vedremo, rimane significativamente inferiore alla media nazionale registrata nello stesso anno, pari a 445,78 giorni. La regione impiega quindi mediamente circa 6 mesi in meno rispetto alla media italiana per definire un procedimento. Questo risultato vale al FVG il 7° posto nella classifica delle regioni e province autonome italiane (considerando Trento e Bolzano separatamente), confermando la sua appartenenza al gruppo delle aree territoriali più efficienti d’Italia sotto questo profilo.

Un risultato significativo, considerando che il risultato peggiore è quello della Basilicata, con 910,8 giorni, seguita dalla Calabria con 730 giorni, Ovviamente un ambiente in cui ci vogliono dai due a tre anni per concludere una causa civile non è favorevole per l’attività economica, e questo è un elemento di cui il governo dovrebbe tener conto. Le regioni più efficienti sono la Valle d’Aosta, con 140 giorni, e il Trentino Alto Adige, con 183.

Il Friuli Venezia Giulia comunque si si colloca subito dopo regioni come Piemonte e Liguria, ma precede altre importanti realtà del Nord come Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, dimostrando una buona competitività nel suo contesto macro-regionale (Nord-Est).

Il trend regionale (2022-2024): un segnale di rallentamento

Se la fotografia del 2024 mostra una buona performance comparativa, l’analisi dell’evoluzione negli ultimi tre anni rivela un trend di rallentamento per il Friuli Venezia Giulia. I dati per l’Indicatore 542 mostrano infatti un progressivo aumento della durata media:

2022: 216,38 giorni

216,38 giorni 2023: 220,27 giorni

220,27 giorni 2024: 254,31 giorni

Si osserva un leggero aumento tra il 2022 e il 2023 (+4 giorni circa), ma un balzo più significativo tra il 2023 e il 2024 (+34 giorni circa). Complessivamente, nel triennio considerato, la durata media è aumentata di circa 38 giorni.

Questo incremento, pur partendo da livelli di efficienza elevati, segnala una potenziale criticità o un cambiamento nelle condizioni operative che meriterebbe approfondimento. Perché c’è stato un peggioramento così consistente fra 2023 e 2024? C’è stato un aumento della litigiosità, un altro fattore ha fatto rallentare la conclusione delle pratiche. Purtroppo l’ISTAT non va più in profondità in materia . Nonostante questo trend negativo, è importante ribadire che la performance del 2024 rimane comunque solida nel contesto nazionale.

Campanello d’allarme

L’analisi combinata della performance del 2024 e del trend 2022-2024 offre una visione sfaccettata del Friuli Venezia Giulia. Da un lato, la regione si conferma tra le più efficienti d’Italia nel definire i procedimenti civili ordinari, un punto di forza per il territorio. Dall’altro, il trend di aumento della durata media negli ultimi tre anni rappresenta un campanello d’allarme che suggerisce la necessità di monitorare attentamente la situazione e indagare le possibili cause del rallentamento.

A livello nazionale invece bisognerebbe iniziare a farsi qualche seria domanda sull’efficienza degli uffici giudiziari al sud. Dato che i Codici sono gli stessi in tutta Italia, da Bolzano a Siracusa, come mai una causa civile impiega sei volte più tempo a giungere a conclusione in Valle d’Aosta rispetto alla Basilicata? Appare abbastanza improbabile che tutte le cause impossibili si concentrino in Lucania, e invece le bagatelle ad Aosta. Questo è un tema che ci auguriamo il Ministero della Giustizia indaghi quanto prima, anche perché non si può chiedere agli imprenditori di investire qu ando non hanno certezza del diritto

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook