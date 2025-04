Rodolfo Totolo, nuovo presidente di Confcommercio Udine

Prosegue il percorso di rinnovamento all’interno di Confcommercio provinciale di Udine. Nella suggestiva cornice della Sala Bravo della Camera di Commercio Pn-Ud, si è svolta l’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche del mandamento di Udine.

La commissione elettorale, composta da Giuseppe Pavan e Caterina Segat, ha supervisionato le operazioni di voto, alla presenza di Giovanni Da Pozzo, vicepresidente nazionale di Confcommercio, e Lorenzo Mazzolini, direttore di Confcommercio Udine.

Il nuovo consiglio e la nomina di Rodolfo Totolo

L’assemblea ha scelto una lista di otto componenti: Cristina Antonutti, Andrea Basso, Andrea Freschi, Deborah Innocente, Mariagiovanna Paulitti, Giovanni Pigani, Massimiliano Pratesi e Rodolfo Totolo.

Successivamente, il consiglio rinnovato ha proceduto alla nomina di Rodolfo Totolo come presidente e Giovanni Pigani come vicepresidente.

Un passaggio di consegne importante che mantiene saldo il collegamento tra tradizione ed innovazione.

Un ricambio nella continuità

«Un ricambio nella continuità», ha sottolineato Giovanni Da Pozzo, valorizzando la presenza di rappresentanti esperti e freschi nel nuovo gruppo dirigente.

Da Pozzo ha evidenziato come il mandamento rimanga un punto di riferimento essenziale per il tessuto economico della città di Udine. Ha inoltre rivolto un sincero ringraziamento a Giuseppe Pavan, presidente uscente, per il suo impegno in tre mandati particolarmente complessi, segnati da pandemia e difficoltà economiche.

Le parole del nuovo presidente Totolo

Rodolfo Totolo, 59 anni, udinese, con oltre 25 anni di esperienza nel settore delle calzature e titolare di tre negozi in città, ha espresso tutto il suo entusiasmo:

«Sono orgoglioso della fiducia che mi è stata accordata e mi impegnerò al massimo per ripagarla», ha dichiarato.

Totolo ha posto l’accento sull’importanza di lavorare in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, ascoltando le esigenze di chi investe nel centro quanto nelle periferie.

«In una città come Udine – ha aggiunto – è fondamentale riconoscere il valore strategico delle piccole imprese, vero motore dell’economia locale.»

