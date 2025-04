Trieste protagonista globale con il summit “GLOCAL Cybersec 2025”

Trieste si conferma città protagonista a livello internazionale, ospitando il summit “GLOCAL Cybersec 2025” presso la Camera di Commercio della Venezia Giulia. L’evento, promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e organizzato da Finest S.p.A. e dallo Sportello Sprint FVG, ha riunito esperti di cybersecurity, rappresentanti istituzionali e imprese per discutere delle sfide globali legate alla sicurezza digitale e all’internazionalizzazione.

Cybersecurity e business intelligence al centro del dibattito

Durante il summit, l’attenzione si è focalizzata sul ruolo strategico della cybersecurity per le imprese che intendono operare a livello internazionale, soprattutto nei mercati dei Balcani Occidentali. Un’area cruciale per l’Italia e l’Europa, in linea con il Piano di Crescita 2023 dell’Unione Europea.

Tra gli ospiti illustri, Antonio Paoletti, Pierpaolo Roberti, Caterina De Gavardo e rappresentanti diplomatici come S.E. Andreas Ferrarese e S.E. Zsuzsanna Kiraly. Con collegamenti internazionali dagli ambasciatori Luca Gori e Francesco Maria Talò, il summit ha rafforzato il respiro globale della manifestazione.

Trieste snodo strategico: economia, cybersecurity e geopolitica

Alessandro Minon, Presidente di Finest S.p.A., ha sottolineato l’importanza crescente della cybersecurity nella protezione delle infrastrutture critiche. Trieste, grazie alle sue connessioni economiche con i Balcani e al ruolo nel corridoio IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor), emerge come punto chiave nel nuovo scenario geopolitico.

A conferma della centralità della città, è previsto un vertice multilaterale a Trieste nella seconda metà del 2025, promosso dal Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani.

Impegno locale e internazionale per la sicurezza digitale

Pierpaolo Roberti, Assessore regionale, ha evidenziato quanto la cybersecurity sia prioritaria per la sicurezza della pubblica amministrazione e per la coesione economica e sociale della regione. Antonio Paoletti ha presentato il progetto PID Cyber Deck, un’iniziativa per aiutare le imprese locali a valutare e affrontare i rischi informatici.

Anche l’Assessore comunale Caterina De Gavardo ha sottolineato come Trieste si stia affermando come centro di cooperazione internazionale nell’ambito della sicurezza digitale e dell’innovazione tecnologica.

Tre panel di alto profilo e un keynote d’eccezione

La mattinata si è aperta con il keynote speech di Stefano Dragani, ex generale dei Carabinieri, e Francesco Zucconi, docente di geometria e membro del Master in Intelligence dell’Università di Udine.

I tre panel tematici hanno approfondito:

Cybersecurity e mercati globali , con interventi di esperti da Fincantieri, Università di Trieste e MIB School of Management.

, con interventi di esperti da Fincantieri, Università di Trieste e MIB School of Management. Competitività internazionale e formazione , con docenti e advisor internazionali.

, con docenti e advisor internazionali. Strategie operative per l’internazionalizzazione, con contributi di legali, cluster ICT e rappresentanti dell’Italian Trade Agency.

Il summit “GLOCAL Cybersec 2025” ha segnato così un ulteriore passo nella crescita di Trieste come hub globale della cybersecurity e dell’innovazione.

