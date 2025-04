Trieste Spring Run 2025: programma completo e come iscriversi

Trieste si prepara ad ospitare la Trieste Spring Run 2025, evento sportivo che unisce competizione, cultura e socialità. Dal 30 aprile al 4 maggio, grazie alla collaborazione tra Apd Miramar, Asd Trieste Atletica APS, Comune di Trieste e Regione Friuli-Venezia Giulia, la città diventerà un grande scenario di festa e sport.

Si inizia con i più giovani

Il primo appuntamento è fissato per domani 30 aprile con la Trieste Spring Young, dedicata agli alunni delle scuole primarie. Oltre alla corsa, quest’anno l’evento prevede una novità: l’azienda Zoic esporrà in piazza un fossile di dinosauro, con un paleontologo pronto a rispondere a tutte le curiosità dei bambini. Simbolo di questa edizione è il Faro della Vittoria, protagonista anche sulle magliette dei giovani atleti, nell’ambito del progetto scolastico “Alla scoperta di Trieste”.

Domenica il clou della manifestazione

L’evento più atteso è previsto per domenica 4 maggio con due gare principali. La Trieste 21K, mezza maratona competitiva, partirà alle 9.30 da Duino e seguirà la splendida Strada Costiera, con arrivo nella suggestiva piazza Unità d’Italia. Contemporaneamente, scatterà la Bavisela Family Run, corsa-camminata non competitiva di 7 km, che partirà dal Castello di Miramare. Pensata per tutti, da famiglie a gruppi di amici, la manifestazione promette una giornata di sport, musica e tanto divertimento.

Una corsa sempre più internazionale

Con oltre 10.000 partecipanti nel 2024 provenienti da più di 50 paesi, la Spring Run si conferma un evento sempre più internazionale. Tuttavia, il legame con la comunità locale resta fortissimo, soprattutto grazie a un approccio attento all’inclusione sociale: anche quest’anno, infatti, le persone con fragilità potranno partecipare gratuitamente.

Un villaggio sportivo nel cuore di Trieste

Durante tutta la manifestazione, in piazza Unità d’Italia sarà allestito un villaggio sportivo con stand, attività promozionali, musica e spazi dedicati ai più piccoli. Un’occasione di festa e aggregazione che va oltre il semplice evento sportivo.

Le iscrizioni per la Trieste 21K e la Bavisela Family Run sono aperte sul sito ufficiale, con la possibilità di registrarsi anche in gruppo, approfittando di offerte speciali e pacchetti aziendali.

