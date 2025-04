Udine investe nel futuro dei giovani con attività pomeridiane triennali

La giunta De Toni ha approvato le linee guida per un ambizioso progetto triennale che punta a potenziare significativamente i progetti pomeridiani nelle scuole medie di Udine. L’obiettivo primario di questo finanziamento è quello di contrastare la povertà educativa, promuovere il benessere degli adolescenti e prevenire il disagio psicologico, in una fase delicata della loro crescita.

Investimenti mirati alle scuole medie cittadine

A partire dall’anno scolastico 2025/2026 e fino al 2028, il Comune destinerà l’82% delle risorse disponibili – pari a circa 92mila euro annui – esclusivamente per i doposcuola rivolti agli studenti delle scuole medie pubbliche cittadine. Un ulteriore 18% delle risorse, circa 20mila euro all’anno, sarà invece indirizzato a progetti di carattere educativo, artistico e motorio destinati principalmente alle scuole primarie e secondarie di primo grado paritarie, all’Educandato Uccellis e al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).

Copertura fino al 90% delle spese sostenute

Una delle novità più rilevanti del piano triennale approvato dall’amministrazione è rappresentata dall’incremento dei contributi, che potranno arrivare a coprire fino al 90% delle spese ammissibili. Tale misura intende valorizzare e sostenere concretamente il lavoro svolto dai docenti e dal personale amministrativo, riconoscendo il loro ruolo centrale nella progettazione e nell’attuazione delle attività pomeridiane. Le proposte avanzate dagli istituti saranno valutate attentamente da una commissione, che premierà la qualità e l’efficacia educativa degli interventi proposti.

Pirone: “Una scuola viva anche nel pomeriggio”

Federico Pirone, assessore all’Istruzione, ha sottolineato l’importanza strategica di questa iniziativa: «La scuola non può limitarsi all’orario mattutino, ma deve diventare uno spazio accogliente anche nel pomeriggio. Questi contributi, per la prima volta garantiti per un triennio, offriranno alle scuole la necessaria continuità per sviluppare progetti educativi di qualità». L’assessore ha poi ricordato che il progetto rappresenta «un passo importante verso una comunità a misura di adolescenti, attenta alle loro esigenze formative e relazionali, con particolare attenzione al crescente disagio giovanile».

Laboratori, supporto psicologico e collaborazione col territorio

Già nell’ultimo anno scolastico, grazie all’incremento delle risorse destinate dall’amministrazione comunale, era stato possibile attivare servizi di doposcuola in tutti gli istituti comprensivi cittadini. I nuovi finanziamenti garantiranno la prosecuzione di progetti diversificati che, oltre al tradizionale aiuto nei compiti, prevederanno anche laboratori tematici, attività artistiche e sportive, corsi di lingua e musica, oltre a percorsi specifici sull’educazione alle emozioni e un supporto psicologico leggero.

Tutto ciò sarà realizzato in stretta collaborazione con le realtà associative e culturali del territorio, in una visione di scuola aperta, inclusiva e profondamente integrata nei quartieri, che si propone come vero e proprio presidio educativo, sociale e culturale della comunità.

