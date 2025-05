Detenuto per truffe agli anziani: scoperta l’ultima a Trieste

Un 46enne, già in carcere per truffe agli anziani, a gennaio si è finto militare per raggirare un’anziana e portarle via quasi 12 mila euro.

L’uomo aveva architettato una truffa ingegnosa e perfettamente organizzata ai danni della donna, 82enne residente a Sgonico, in provincia di Trieste.

Truffe che sono ormai troppo frequenti, e dove il copione è sempre lo stesso: i malviventi fanno credere agli anziani che i loro figli sono coinvolti in incidenti stradali, e necessitano di denaro per evitare guai giudiziari.

Finto militare raggira anziana di Trieste: colpo da 11.500 euro

Il malvivente, originario di Casoria (Napoli), era già noto alle forze dell’ordine ed era già agli arresti per altri episodi di truffe agli anziani.

L’ultimo colpo è stato scoperto ai danni di un’anziana di 82 anni di Sgonico (Trieste), che gli ha consegnato gioielli e contanti per un valore complessivo di 11.500 euro.

La truffa è iniziata nei primi giorni di gennaio, quando la donna ha ricevuto una telefonata da un presunto militare che, con voce ferma e tono urgente, la informava che suo figlio era stato coinvolto in un grave incidente d’auto. Per evitare l’arresto, sosteneva, era necessario versare una cauzione di 13.000 euro.

Scossa e sotto shock, l’anziana ha accettato di consegnare quanto aveva in casa. Il truffatore poco dopo si è presentato alla porta in abiti civili e ha ritirato 1.500 euro in contanti, oltre che gioielli in oro per circa 10.000 euro e altri monili di valore.

Solo dopo aver contattato suo figlio, la donna si è resa conto dell’inganno e ha sporto denuncia. Da lì sono partite immediatamente le indagini.

L’uomo era già agli arresti per truffe agli anziani

L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Andrea La Ganga e sostenuta da accertamenti tecnici e testimonianze, ha permesso ai Carabinieri di identificare con precisione il truffatore.

Un elemento chiave è stato il taxi che l’uomo ha preso per andare dalla stazione ferroviaria di Trieste fino all’abitazione della donna a Sgonico, per poi tornare indietro col bottino e rientrare in treno a Casoria.

Essendo già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati di truffe agli anziani, il 46enne è stato riconosciuto grazie al confronto tra le immagini registrate dalle videocamere e quelle presenti negli archivi.

Le indagini hanno portato alla richiesta e all’ottenimento di una misura cautelare in carcere. L’ordine è stato eseguito nella casa circondariale di Vicenza, dove l’uomo era già detenuto per un’altra truffa agli anziani messa a segno con modalità analoghe.

Un episodio che dimostra ancora una volta quanto le persone anziane possano essere bersagli vulnerabili per truffatori e malviventi senza scrupoli, e che ricorda quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione, sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare la prevenzione per proteggere le persone più fragili.

