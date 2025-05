Viabilità A28 modificata per riasfaltatura svincolo Portogruaro

Autostrade Alto Adriatico annuncia interventi urgenti per riasfaltare i tratti più usurati della rete autostradale. I lavori, concentrati principalmente sullo svincolo di Portogruaro in direzione Conegliano, si svolgeranno nelle notti tra il 5 e l’8 maggio, compatibilmente con le condizioni meteo.

Interventi mirati alla sicurezza e al comfort di guida

L’obiettivo dei lavori è ripristinare il manto stradale nei punti più deteriorati dell’arteria autostradale, in particolare le rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Portogruaro sulla A28. Le operazioni si concentreranno durante la notte, in modo da minimizzare i disagi al traffico quotidiano.

Autostrade Alto Adriatico ha sottolineato l’importanza dell’intervento per garantire la sicurezza degli automobilisti e mantenere elevati standard infrastrutturali. Il cronoprogramma prevede lavori in tre notti consecutive, con chiusure temporanee e deviazioni ben segnalate.

Le modifiche alla viabilità: cosa cambia

Durante le notti interessate dagli interventi saranno attuate chiusure parziali con deviazioni per il traffico proveniente o diretto a Portogruaro. Di seguito il dettaglio delle modifiche:

Lunedì 5 maggio (ore 21 – 5): chi proviene dal centro di Portogruaro e vuole immettersi sulla A28 direzione Conegliano , dovrà accedere allo svincolo di Sesto al Reghena .

chi proviene dal e vuole immettersi sulla , dovrà accedere allo svincolo di . Martedì 6 maggio (ore 21 – 5): chi arriva dalla A4 e intende raggiungere il centro di Portogruaro , sarà costretto a proseguire fino allo svincolo di Sesto al Reghena , dove potrà invertire la marcia per tornare a destinazione.

chi arriva dalla e intende raggiungere il , sarà costretto a , dove potrà invertire la marcia per tornare a destinazione. Mercoledì 7 maggio (ore 21 – 5): si replica la situazione del giorno precedente. Gli automobilisti dalla A4 verso Portogruaro dovranno deviare su Sesto al Reghena e tornare indietro. Anche i veicoli provenienti dal centro città verso la A28 seguiranno la stessa deviazione.

Disagi contenuti, ma attenzione alla segnaletica

Le modifiche alla viabilità, sebbene temporanee, potrebbero causare rallentamenti e disagi. Autostrade Alto Adriatico invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti. Le chiusure sono previste solo in orario notturno, per limitare l’impatto sul traffico diurno.

Manutenzione necessaria per una rete più efficiente

Interventi di questo tipo, seppur scomodi nell’immediato, risultano fondamentali per la sicurezza a lungo termine e per mantenere la rete autostradale in condizioni ottimali. L’azienda fa sapere che i lavori verranno eseguiti con tecniche moderne e materiali ad alta durabilità.

