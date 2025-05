Viticoltura, Friuli-Venezia Giulia e Brasile collaborano per le sfide future

Si aprono nuove prospettive internazionali per la viticoltura del Friuli-Venezia Giulia. L’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, ha annunciato oggi l’avvio di una collaborazione con il centro di ricerca agricolo Embrapa Uva e Vinho di Bento Gonçalves, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul.

Sinergie internazionali per affrontare sfide comuni

Durante la visita presso il prestigioso istituto brasiliano, accolto dal direttore generale Adriano Cargnin e dalla vicedirettrice Andrea De Rossi, Zannier ha sottolineato l’importanza strategica di questa cooperazione internazionale. «Il nostro obiettivo è mettere a sistema esperienze e risultati della ricerca applicata», ha spiegato l’assessore, evidenziando come entrambe le regioni siano fortemente votate alla viticoltura e alla frutticoltura.

Una collaborazione strategica contro le problematiche climatiche

La collaborazione nasce dall’esigenza di anticipare e affrontare problemi comuni, come quelli climatici e fitosanitari. «Lavorando su due emisferi differenti – ha affermato Zannier – possiamo anticipare problemi già presenti in Brasile e, al tempo stesso, condividere con loro i risultati delle ricerche sviluppate in Friuli-Venezia Giulia». Questa sinergia è vista come un’opportunità cruciale per rispondere tempestivamente a sfide globali che colpiscono sempre più velocemente le produzioni agricole.

Friuli-Venezia Giulia protagonista al Wine South America

La visita in Brasile si colloca all’interno della partecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia alla manifestazione Wine South America, fiera internazionale del vino che si svolge proprio a Bento Gonçalves, capitale brasiliana dell’uva e del vino. La Regione, supportata da ERSA, è presente con una selezione di aziende locali che guardano con interesse crescente ai mercati sudamericani.

Opportunità commerciali in crescita nel mercato brasiliano

Zannier ha evidenziato anche il valore commerciale di questa partecipazione: «Il Brasile si sta dimostrando un mercato dinamico, con consumatori sempre più attenti alla qualità e alla varietà delle etichette internazionali. Per le nostre aziende è un’occasione imperdibile per espandere la propria presenza internazionale».

Durante la visita erano presenti anche rappresentanti dell’Ente Friuli nel Mondo, impegnati in attività che coinvolgono i corregionali residenti in Brasile, a testimonianza di un legame forte e duraturo con la comunità friulana presente oltreoceano.

La collaborazione tra Friuli-Venezia Giulia e il Brasile rappresenta dunque un passo significativo verso la creazione di una rete globale di conoscenze e tecnologie, indispensabili per il futuro della viticoltura sostenibile e di qualità.

