Frecce Tricolori, incidente a Pantelleria: Fedriga esprime vicinanza ai piloti coinvolti

Il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha espresso la propria solidarietà e quella dell’intera comunità regionale agli equipaggi delle Frecce Tricolori coinvolti nell’incidente avvenuto ieri durante un‘esibizione a Pantelleria. L’incidente ha visto protagonisti tre velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Un messaggio di vicinanza e pronta guarigione

Fedriga ha voluto rivolgere un pensiero particolare al pilota rimasto ferito, auspicandone una rapida e completa guarigione. «Esprimo la mia più sincera vicinanza e quella di tutto il Friuli-Venezia Giulia agli equipaggi coinvolti nell’incidente», ha dichiarato il governatore. «Auguriamo una pronta guarigione al pilota ferito, con l’auspicio che possa ristabilirsi al più presto».

Il presidente regionale ha sottolineato come le Frecce Tricolori siano da sempre un simbolo d’eccellenza, di passione e professionalità per tutto il Paese. Fedriga ha ricordato con orgoglio che proprio in Friuli-Venezia Giulia, presso la base di Rivolto, si trova la sede della celebre Pattuglia Acrobatica Nazionale.

«In momenti come questi ci stringiamo idealmente agli uomini e alle donne della Pattuglia acrobatica e dell’Aeronautica Militare – ha proseguito Fedriga – riconoscendo il valore e l’impegno quotidiano con cui servono l’Italia».

Professionalità che evita una tragedia

Secondo il governatore, è stata proprio la professionalità e la grande preparazione tecnica dei piloti a permettere di limitare le conseguenze dell’incidente. «Grazie alla loro prontezza e preparazione tecnica – ha concluso Fedriga – i piloti sono riusciti a riportare a terra i velivoli evitando situazioni di pericolo».

L’incidente odierno richiama ancora una volta l’attenzione sull’importanza di questa formazione acrobatica, amata e apprezzata in Italia e nel mondo per le spettacolari esibizioni aeree, ma anche per il rigore professionale e la sicurezza delle sue operazioni.

