La Regione Friuli-Venezia Giulia ha centrato e superato in anticipo l’obiettivo intermedio per il 2024 previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per quanto riguarda l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Secondo la certificazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), infatti, i cittadini ultra 65enni assistiti nel 2024 sono stati 34.597, superando significativamente il target previsto di 33.097 assistiti.

Riccardi, territorio centrale per le famiglie

L’assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, Riccardo Riccardi, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando come questo successo derivi da “un’organizzazione innovativa e all’avanguardia”. Riccardi ha sottolineato che la strategia adottata dalla Regione ribalta la tradizionale visione delle cure, mettendo al primo posto l’assistenza territoriale e, soprattutto, la casa come luogo primario per le cure domiciliari.

Infermiere di comunità come modello vincente

Un elemento chiave del modello di assistenza del Friuli-Venezia Giulia è l’infermiere di comunità, figura introdotta per la prima volta proprio nella regione e oggi diventata un esempio a livello nazionale. L’infermiere di comunità coordina l’attività di un team multidisciplinare, garantendo una gestione efficace e una risposta tempestiva ai bisogni delle persone assistite.

Obiettivo: assistere il 10% degli ultra 65enni

Il progetto della Regione prevede di estendere ulteriormente l’assistenza domiciliare fino a coprire il 10% della popolazione ultra 65enne, fascia demografica in costante crescita in Friuli-Venezia Giulia. Questo obiettivo strategico è reso possibile grazie ai fondi del PNRR, che supporteranno anche la realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità, infrastrutture destinate a rafforzare il sistema di salute territoriale.

Il ruolo delle aziende sanitarie

I dati Agenas hanno evidenziato anche l’importanza dell’impegno delle aziende sanitarie locali, che stanno intensificando le attività per ampliare ulteriormente la copertura assistenziale. Questo sforzo contribuirà significativamente alla realizzazione degli standard previsti dal DM 77/2022 e consoliderà un sistema sanitario regionale già fortemente orientato alla prossimità e all’inclusività delle cure.

