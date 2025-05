Link Media Festival 2025, a Trieste riflettori su fake news e AI

Dal 16 al 18 maggio, Trieste ospiterà l’undicesima edizione del Link Media Festival, manifestazione dedicata al mondo dell’informazione di qualità e all’innovazione tecnologica applicata al giornalismo. L’evento è promosso da Nem e co-organizzato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Informazione di qualità contro le fake news

Durante la presentazione dell’evento, l’assessore regionale al Patrimonio e ai sistemi informativi, Sebastiano Callari, ha sottolineato l’importanza cruciale di un giornalismo di qualità, capace di distinguersi e combattere fenomeni preoccupanti come le fake news e le informazioni fuorvianti spesso generate dall’intelligenza artificiale.

«È fondamentale puntare su un’informazione accurata e responsabile, che sappia integrare sapientemente le nuove tecnologie digitali – ha spiegato Callari –. Solo così si possono evitare opinioni distorte e lontane dalla verità, preservando l’integrità del dibattito pubblico».

Il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia

La Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata dall’assessore Callari, ha ribadito il proprio impegno verso l’informazione responsabile attraverso il sostegno diretto a manifestazioni come il Link Media Festival (qui il programma completo).

«L’Amministrazione regionale è convinta che un giornalismo indipendente e di alto livello debba essere incentivato con adeguate risorse economiche – ha affermato Callari –. Per questo motivo, è fondamentale unire gli sforzi delle istituzioni pubbliche e del settore privato».

Trieste, città ponte nel cuore d’Europa

Non casuale la scelta di Trieste come sede del festival, città da sempre crocevia di culture e punto di riferimento internazionale.

«La città, affacciata sul Mediterraneo e situata nel cuore dell’Europa, rappresenta il luogo ideale per un evento che mira a dialogare sulle grandi sfide globali del nostro tempo», ha sottolineato Callari.

Protagonisti e appuntamenti del Link Media Festival

Numerosi gli ospiti di rilievo previsti, tra cui lo stesso governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che dialogherà con l’economista Salvatore Rossi e l’editorialista Marco Zatterin domenica 18 maggio nella Link Arena di Piazza Unità, discutendo le nuove sfide economiche globali.

Il festival, articolato in tre giornate ricche di incontri, talk e interviste, sarà occasione di confronto diretto tra esperti, giornalisti, personalità dello sport, della cultura e della scienza, per riflettere sul futuro del giornalismo in un contesto sempre più dominato dalla tecnologia.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook