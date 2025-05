Grande soddisfazione per l’Associazione Sportiva Udinese (ASU) ai Campionati Italiani di scherma, in occasione del 61° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” Trofeo Kinder Joy of Moving, tenutosi a Riccione presso il PlayHall. L’ASU si conferma ancora una volta tra le realtà più importanti della scherma giovanile italiana, conquistando un argento e due bronzi.

Sartogo sfiora l’impresa

Dopo essersi laureato campione italiano lo scorso anno, Tiziano Sartogo ha sfiorato nuovamente l’impresa nella categoria Ragazzi. Quest’anno, infatti, il giovane atleta friulano ha dovuto accontentarsi di un comunque prestigioso argento, fermato soltanto da Davide Rocco Iaquinta del Frascati Scherma dopo un match tiratissimo, deciso solo all’ultima stoccata. «Tiziano ha fatto una bellissima gara, confermando il suo talento e dimostrando ancora una volta la sua competitività», ha commentato soddisfatto il tecnico Fabio Zannier.

Primo podio nazionale per Ada Speziani

Una delle sorprese più belle per ASU è stato il terzo posto di Ada Speziani nella categoria Allieve. Per Ada, che ha ceduto soltanto alla vincitrice per 15-11, si tratta del suo primo podio nazionale, risultato che premia l’impegno e la costanza dimostrati durante gli allenamenti. «Ada ha raggiunto un risultato davvero significativo, frutto del grande lavoro svolto in palestra», ha sottolineato il tecnico Zannier.

Bronzo importante per Giovanni Peres

Anche Giovanni Peres, categoria Allievi, porta a casa una preziosa medaglia di bronzo, confermando la sua abilità e la sua grinta in pedana. Peres ha dimostrato ancora una volta grande carattere e talento, conquistando un piazzamento importante e aggiungendo un altro tassello positivo alla stagione dell’ASU.

ASU, conferma della qualità

«Questi risultati rappresentano il quarto anno consecutivo in cui ASU sale sul podio ai Campionati Italiani giovanili», ha commentato con orgoglio Filippo Pesce, vicepresidente della società e atleta master. «La società sta investendo molto sui giovani, e risultati come questi ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta».

A confermare ulteriormente l’ottimo momento della società friulana, anche la vittoria di Umberto Spanò nella Coppa Italia categoria master over 60, risultato che testimonia la profondità del movimento schermistico dell’ASU.

