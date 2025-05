Due milioni di euro per una Udine più accessibile e moderna

L’Amministrazione comunale di Udine ha annunciato un imponente piano di riqualificazione della rete pedonale urbana, stanziando 2 milioni di euro per interventi che interesseranno vari quartieri. L’obiettivo? Una città più inclusiva, sostenibile e attenta ai bisogni di tutti, in particolare persone con disabilità, anziani e famiglie con bambini.

Gli interventi previsti: 14 vie interessate dai lavori

Con l’approvazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), il progetto entra nella sua fase operativa. Le vie coinvolte nel piano sono: via Brigata Re, via Adige, via Gaeta, via Lodi, via Battistig, via Petrarca, via Quintino Sella, via Val d’Aupa, via Monte Vodice, via della Valle, via Vipacco, via della Cisterna, via Manzini e via Po.

Gli interventi prevedono:

Realizzazione di nuovi camminamenti pedonali

Rifacimento dei marciapiedi danneggiati

Adeguamento degli attraversamenti pedonali

Riorganizzazione delle sezioni stradali per favorire l’accessibilità

Le parole dell’amministrazione

L’assessore alla Viabilità, Ivano Marchiol, ha dichiarato:

“Questa amministrazione ha scelto con decisione di investire in opere che rendano Udine più vivibile e accessibile. Marciapiedi sicuri e percorsi accessibili non sono solo una questione tecnica, ma un segno tangibile di civiltà e inclusione.”

I tratti scelti sono stati individuati attraverso criteri tecnici precisi, valutando la prossimità a scuole, parchi, luoghi pubblici, lo stato del fondo stradale e le segnalazioni dei cittadini. Fondamentale, inoltre, è stata la coerenza con il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).

Un tassello del piano triennale 2025–2027

Il progetto si inserisce nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025–2027, e rappresenta uno degli interventi chiave per la rigenerazione urbana e la mobilità sostenibile. Le prime rilevazioni per identificare le aree di intervento partiranno nei prossimi mesi, aprendo così il cantiere per una Udine sempre più a misura di persona.

