Croce Rossa di Pordenone, 110 anni di solidarietà e impegno

Il Comitato locale della Croce Rossa Italiana di Pordenone ha festeggiato i 110 anni dalla sua fondazione avvenuta il 31 gennaio 1915. Un traguardo storico che coincide con la celebrazione della Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, sottolineato dalla partecipazione dell’assessore regionale alla Salute e alla Protezione civile, Riccardo Riccardi.

Un pilastro del sistema socio-sanitario

Durante la cerimonia, Riccardi ha evidenziato il ruolo essenziale svolto dalla Croce Rossa, definendola un «presidio insostituibile di umanità, solidarietà, competenza e prossimità». Ha sottolineato come la costante presenza della CRI sia un elemento cruciale nel sistema socio-sanitario e della protezione civile del Friuli-Venezia Giulia, capace di affrontare con efficienza emergenze recenti e impegnative come la pandemia Covid-19, la crisi dei rifugiati ucraini, incendi estivi e terremoti internazionali.

Numeri che raccontano impegno e dedizione

I quasi 500 volontari del Comitato pordenonese nel solo 2024 hanno prestato oltre 50 mila ore di volontariato, effettuato oltre 2 mila ore di formazione, realizzato 344 uscite con le Unità di strada, consegnato oltre duemila borse spesa, eseguito più di 2.400 trasporti in ambulanza e fornito più di 1.700 interventi di assistenza sanitaria.

Una storia lunga 110 anni

Fondato nel lontano 1915, il Comitato di Pordenone è tra i più antichi d’Italia. «In oltre un secolo di storia», ha affermato Riccardi, «generazioni di volontari hanno dimostrato capacità evolutive straordinarie, rispondendo con professionalità e autentico spirito volontaristico alle sfide che la società ha presentato».

Un modello di sinergia istituzionale

La collaborazione tra Croce Rossa e Protezione civile regionale è stata decisiva nelle recenti crisi affrontate. «Le emergenze non si affrontano solo con risorse economiche», ha spiegato Riccardi, «ma soprattutto con relazioni solide, fiducia reciproca e preparazione». Un modello che conferma l’importanza strategica della Croce Rossa all’interno del sistema regionale di gestione delle emergenze.

Informazione e sensibilizzazione in piazza XX Settembre

Le celebrazioni hanno incluso l’allestimento della «cittadella della Croce Rossa» in piazza XX Settembre, un’occasione per sensibilizzare i cittadini sul valore del volontariato. Riccardi ha concluso ringraziando nuovamente i volontari: «Il vostro contributo quotidiano è fondamentale per garantire servizi essenziali, rappresentando un supporto concreto e indispensabile alle fragilità e alle difficoltà sociali».

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook