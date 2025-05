Roiano, l’ex caserma Polstrada diventa nuovo polmone verde per Trieste

Cori, sorrisi e la canzone “Ci vuole un fiore” hanno accompagnato l’apertura al pubblico della nuova area verde di Roiano, ricavata dall’ex caserma della Polizia Stradale rimasta inutilizzata per oltre vent’anni. Alla cerimonia erano presenti l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, le scuole “Tarabocchia”, “Isola dei Tesori” e “Delfino Blu”, oltre a centinaia di residenti festanti.

Rigenerazione urbana da 10 milioni di euro

L’intervento, frutto di un iter complesso avviato anni fa, è costato quasi 10 milioni di euro e ha trasformato una struttura dismessa in spazi multifunzionali:

Ampio parco pubblico con alberature autoctone;

con alberature autoctone; Posteggi interrati per ridurre il traffico di superficie;

per ridurre il traffico di superficie; Aree gioco inclusive per le diverse fasce d’età;

per le diverse fasce d’età; Asilo nido da 60 posti pensato per le famiglie del rione.

Benefici per Roiano e per tutta Trieste

Con circa 15 mila abitanti, Roiano soffriva la mancanza di spazi aperti. Ora il quartiere guadagna un polmone verde che migliorerà la qualità dell’aria, favorirà la socialità intergenerazionale e potrà ospitare eventi culturali all’aperto, rafforzando la coesione sociale di Trieste e dell’intera Friuli‑Venezia Giulia.

Il ruolo di Regione e Comune

Portando i saluti del governatore Massimiliano Fedriga, Roberti ha elogiato l’Amministrazione comunale per aver “restituito ai cittadini un luogo preziosissimo”. La sinergia istituzionale è stata decisiva per sbloccare finanziamenti europei e regionali destinati alla rigenerazione urbana.

Cura e futuro della nuova area

“Che la comunità sappia proteggere questo dono”, ha auspicato l’assessore. In calendario ci sono già laboratori didattici sul verde urbano, giornate di volontariato per la manutenzione e progetti di mobilità dolce per collegare il parco ai percorsi ciclabili esistenti.

