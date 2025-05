Tariffe mense scolastiche in FVG, Udine la più costosa

Le famiglie del Friuli-Venezia Giulia spendono mediamente 80 euro al mese per la mensa della scuola dell’infanzia e 88 euro per la primaria. Questi dati emergono chiaramente dall’ottavo report di Cittadinanzattiva, recentemente pubblicato e disponibile online. L’indagine considera una famiglia tipo composta da due genitori e un figlio con reddito lordo annuo di circa 44.200 euro e un Isee di 19.900 euro.

Emilia Romagna la più cara, Sardegna la più economica

Secondo lo studio nazionale, la regione che registra il costo più alto è l’Emilia Romagna, con una spesa mensile media di 108 euro. Al contrario, la Sardegna si conferma la regione più economica con 61 euro per l’infanzia e 64 euro per la primaria. Questi dati ricalcano sostanzialmente la situazione rilevata nell’anno scolastico precedente.

La situazione in Friuli-Venezia Giulia: Udine la più costosa

Analizzando il Friuli-Venezia Giulia nel dettaglio, emergono significative differenze tra le città. Udine risulta essere la più costosa con 5,50 euro a pasto per l’infanzia e 5,95 euro per la primaria, portando il costo annuale a 990 euro e 1071 euro rispettivamente. Seguono Trieste con 4,15 euro a pasto (747 euro all’anno), Pordenone con 3,20 euro (576 euro annui per l’infanzia e 657 per la primaria), e infine Gorizia, la più economica con 3,07 euro (553 euro annui infanzia) e 3,85 euro (693 euro annui primaria).

Differenze marcate tra province

Un dato significativo sottolineato dal report riguarda il divario annuale tra le province. Tra Udine e Gorizia, la differenza supera 400 euro all’anno per alunno sia nelle scuole dell’infanzia che nelle primarie. Questa disparità evidenzia una notevole variabilità nella gestione e nei costi dei servizi mensa, riflettendo anche differenti scelte amministrative e politiche locali.

Il ruolo del Pnrr nelle mense scolastiche regionali

Il report affronta anche l’impatto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sulle mense scolastiche regionali. Grazie a questo piano, in Friuli-Venezia Giulia sono previste la costruzione di quattro nuove mense, l’ampliamento di altre quattro e la completa ricostruzione di una struttura già esistente. Questi interventi dovrebbero contribuire a migliorare sia la qualità del servizio offerto che l’efficienza economica, con benefici attesi per le famiglie della regione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook