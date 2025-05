Il FVG è campione d’Italia ai campionati studenteschi di scacchi

Il Friuli-Venezia Giulia ha raggiunto un traguardo storico, conquistando il primo posto alle finali nazionali dei campionati studenteschi di scacchi, appena concluse a Montesilvano (Pescara). La regione ha totalizzato 71 punti, superando ben 300 scuole italiane e 1.800 studenti provenienti da tutto il Paese. Una prestazione corale che evidenzia l’eccellenza scolastica e sportiva del territorio.

Le scuole protagoniste del trionfo

Il risultato è stato trainato dalle eccezionali performance di due istituti superiori: il liceo scientifico Leopardi Majorana di Pordenone, che ha conquistato il titolo nazionale femminile nella categoria juniores, e il liceo scientifico Copernico di Udine, campione nazionale allievi maschile. A questi si sono aggiunti i piazzamenti preziosi delle scuole di Moimacco, Palmanova e Trieste, che hanno contribuito in maniera significativa al punteggio complessivo.

Il plauso del consigliere Martines

A esprimere soddisfazione è stato Francesco Martines, consigliere regionale del Partito Democratico, che ha definito la vittoria un “grandissimo risultato”. “È un orgoglio vedere il Friuli-Venezia Giulia come prima regione ai campionati studenteschi di scacchi”, ha dichiarato. Martines ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza del sostegno istituzionale all’attività scacchistica nelle scuole, proponendo un finanziamento analogo a quello previsto per la musica, come cori e bande.

PalmaScacchi: un modello da seguire

Tra le realtà più virtuose, Martines ha citato la società PalmaScacchi di Palmanova, nata nel 2011. Con oltre 150 soci, l’associazione è diventata un punto di riferimento regionale: ogni anno offre gratuitamente 250 ore di lezione a oltre 340 ragazzi delle scuole primarie e medie del comune. Un impegno che dimostra come il volontariato e la passione possano fare la differenza nella crescita culturale e sportiva dei più giovani.

Verso nuovi finanziamenti per gli scacchi a scuola

Il consigliere ha annunciato un’iniziativa legislativa per istituire una linea di finanziamento regionale a favore delle associazioni che insegnano scacchi nelle scuole. “Mi farò carico di questa proposta”, ha dichiarato, evidenziando la volontà di rafforzare in modo strutturale il ruolo degli scacchi nell’educazione scolastica, al pari delle altre discipline artistiche già sostenute.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook