Udine, avanti con la riqualificazione di Borgo Stazione

UDINE – Proseguono i lavori di confronto tra Regione Friuli-Venezia Giulia e Comune di Udine per la riqualificazione dell’area di Borgo Stazione, un nodo urbano strategico e al contempo problematico sotto il profilo sociale e infrastrutturale. Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tecnico tra le due amministrazioni, volto ad aggiornare lo studio progettuale e definire gli interventi operativi condivisi.

Focus sulla nuova autostazione e parcheggio intermodale

Uno dei principali punti discussi durante l’incontro è stata la rilocalizzazione dell’autostazione di Udine. Come spiegato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, si sta valutando lo spostamento in un’area differente da quella attuale, per migliorarne l’accessibilità e l’efficienza.

Accanto a questo, si intende realizzare un parcheggio intermodale nei pressi della stazione ferroviaria, per favorire l’integrazione tra i diversi mezzi di trasporto pubblico e agevolare gli spostamenti urbani ed extraurbani.

Udine, rigenerazione urbana sostenibile

Durante la riunione, cui hanno partecipato anche il sindaco Alberto Felice De Toni e l’assessore comunale ai Lavori pubblici Ivano Marchiol, è stata ribadita la centralità del progetto di Borgo Stazione all’interno delle politiche di rigenerazione urbana sostenibile. L’obiettivo dichiarato è quello di restituire qualità, sicurezza e funzionalità a un’area urbana sensibile, con una forte valenza simbolica e strategica.

“Riqualificare quest’area significa restituire prospettive e sicurezza a un comparto urbano centrale, valorizzando le connessioni con la città e migliorando la fruibilità degli spazi pubblici”, ha dichiarato Amirante.

Prossimi step: approfondimenti tecnici e studio sul traffico

L’assessore regionale ha inoltre annunciato che nelle prossime settimane verranno svolti ulteriori approfondimenti tecnici, in particolare legati alla proprietà delle aree coinvolte, con l’obiettivo di definire con precisione gli interventi realizzabili. A questi dati si aggiungeranno i risultati dello studio sul traffico attualmente in corso da parte del Comune, fondamentali per fissare i passaggi operativi successivi.

PalaCarnera, verso una norma sperimentale per un uso condiviso dei parcheggi

Infine, Amirante ha fatto riferimento al parcheggio del PalaCarnera, spiegando che la Regione sta lavorando a una norma sperimentale all’interno del piano di governo del territorio. L’obiettivo è quello di ridurre il consumo di suolo promuovendo un uso condiviso dei parcheggi tra le strutture sportive vicine, che per motivi di sicurezza non possono ospitare eventi simultanei.

