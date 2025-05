Camst Group in Friuli: bilancio e celebrazioni per gli 80 anni

Il tour delle assemblee territoriali di bilancio di Camst Group ha preso il via da Pradamano, in provincia di Udine, dove è stato presentato il bilancio regionale e annunciate le iniziative per celebrare gli 80 anni dalla fondazione della cooperativa. Un’occasione di grande rilevanza che anticipa l’assemblea generale prevista a Bologna, momento centrale delle celebrazioni.

Numeri importanti per il Friuli-Venezia Giulia

Con una presenza sul territorio friulano consolidata dal 1992, Camst Group ha raggiunto numeri significativi in Friuli-Venezia Giulia. Nel solo 2024, il gruppo ha servito ben 7,8 milioni di pasti, registrando un fatturato regionale di 47,5 milioni di euro. Con 981 dipendenti e 776 soci, l’azienda offre servizi di ristorazione commerciale, scolastica, aziendale e sanitaria, rispondendo quotidianamente alle esigenze di circa 200 clienti distribuiti su tutto il territorio regionale.

Un presidio forte nella ristorazione scolastica e sanitaria

Camst è particolarmente attiva nella gestione della ristorazione scolastica nei principali comuni della regione, tra cui Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone. Sul versante della ristorazione socio-sanitaria e ospedaliera, collabora con le principali Aziende Sanitarie regionali, garantendo soluzioni personalizzate per le diverse necessità alimentari dei pazienti.

Malaguti: dialogo con i soci per migliorare sempre

Il presidente di Camst Group, Francesco Malaguti, ha sottolineato l’importanza delle assemblee territoriali, definite come momenti fondamentali di confronto con i soci, risorsa imprescindibile per la cooperativa: «L’ascolto dei soci – ha spiegato Malaguti – è uno stimolo prezioso che ci consente di migliorare continuamente e rispondere con sempre maggiore attenzione alle esigenze specifiche dei territori».

Celebrazioni per gli 80 anni dalla fondazione

Durante l’assemblea di Pradamano sono state illustrate le iniziative per festeggiare l’ottantesimo anniversario di Camst, che culmineranno nell’assemblea generale di Bologna. Un percorso che vede il Friuli-Venezia Giulia protagonista fin dal primo incontro territoriale, a testimonianza del forte legame instaurato dalla cooperativa con questa regione, centrale nella storia del gruppo.

Camst Group, fondata a Bologna nel 1945, è una delle principali realtà italiane nel settore della ristorazione collettiva e commerciale, con marchi come Tavolamica, NOI, Dal 1945 Gustavo Italiano e Dettagli Catering per il banqueting. Con oltre 11.000 dipendenti a livello nazionale, nel 2023 ha prodotto 85 milioni di pasti, con un fatturato aggregato che ha raggiunto gli 887 milioni di euro.

