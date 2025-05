Raoul Persello, nuova guida regionale per i social media manager

L’Associazione nazionale social media manager (Ansmm) ha ufficialmente nominato Raoul Persello nuovo referente regionale per il Friuli-Venezia Giulia. Questa scelta rientra in una più ampia strategia di radicamento territoriale, finalizzata a creare una solida rete di rappresentanza in tutta Italia.

Ansmm e l’importanza del ruolo del social media manager

Fondata nel 2022, l’Ansmm rappresenta e tutela la figura professionale del social media manager, sia freelance sia come dipendente aziendale. È la prima associazione italiana riconosciuta ufficialmente dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, e lavora intensamente per ottenere il riconoscimento professionale attraverso un codice Ateco specifico.

Un settore chiave per l’economia digitale

I professionisti del settore, di cui oltre 1.000 attivi in regione, molti operanti come freelance senza un codice Ateco dedicato, rappresentano una risorsa fondamentale per l’internet advertising. Questo settore, nel 2024, costituisce circa il 50% dell’intero mercato pubblicitario nazionale, evidenziando l’importanza crescente della comunicazione digitale.

Chi è Raoul Persello

Raoul Persello, già noto nel settore della comunicazione digitale come professionista esperto e fondatore di Dixit – Festival della Comunicazione Digitale, avrà il compito di rappresentare il Friuli-Venezia Giulia all’interno dell’associazione. Tra le sue responsabilità figurano l’organizzazione di eventi locali, momenti di confronto e la promozione di opportunità formative per i colleghi della regione.

Le prime dichiarazioni del nuovo referente

«È un onore rappresentare l’Ansmm nella mia regione», dichiara Persello. «Fin da subito, desidero lavorare per creare connessioni, condividere competenze e contribuire attivamente alla crescita e al riconoscimento della nostra professione». L’obiettivo è creare un ambiente collaborativo e dinamico per tutti i professionisti del digitale.

Le iniziative e i risultati dell’Ansmm

L’associazione, oltre alla nomina di referenti locali, ha già ottenuto successi concreti come l’inclusione della figura professionale del social media manager nei Contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori Grafici Editoriali e Artigiani. L’Ansmm promuove anche valori importanti quali la tutela professionale, l’etica digitale, il supporto legale e fiscale e la formazione continua, collaborando con eventi di settore, enti di formazione e aziende innovative.

Come entrare in contatto

I professionisti interessati a partecipare alle attività locali e a entrare in contatto con l’associazione possono scrivere direttamente all’indirizzo email: friuliveneziagiulia@ansmm.it.

