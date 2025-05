Le previsioni meteo del weekend in FVG: da rovesci a sole, cosa aspettarsi

Con l’arrivo del fine settimana, il Friuli Venezia Giulia si prepara a una transizione meteo che offrirà variabilità e un po’ di frescura, prima di cedere a condizioni più stabili per la domenica. Scopriamo insieme cosa ci riservano le previsioni meteorologiche di sabato 24 e domenica 25 maggio, con una panoramica dettagliata per ogni area della regione.

Sabato 24 maggio

La giornata di sabato 24 maggio si aprirà con un cielo poco nuvoloso su pianura e costa, ma con condizioni più variabili nelle zone montane. A partire dalle ore centrali della giornata, rovesci e temporali saranno possibili soprattutto nelle Prealpi Carniche e, in seguito, potrebbero estendersi localmente sulla pianura e, con minore probabilità, sulla costa.

Se siete diretti verso le montagne, preparatevi a un tempo più incerto, con il rischio di acquazzoni improvvisi. Sul litorale e nella pianura, invece, il tempo rimarrà più tranquillo, seppur non privo di qualche annuncio di nuvolosità.

I venti saranno moderati, in particolare nella zona di Trieste, con il ritorno della Bora che soffierà con raffiche deboli. La temperatura sarà decisamente fresca rispetto alla norma del periodo:

Pianura: 9/11°C al mattino, con massime tra 19/21°C

al mattino, con massime tra Costa: 10/12°C al mattino, massime tra 19/21°C

al mattino, massime tra Montagna: Fresco, con temperature più basse rispetto ai giorni precedenti

Domenica 25 maggio

Domenica 25 maggio segna un cambiamento positivo per il tempo, grazie all’arrivo di un anticiclone che porterà correnti secche e stabili. La giornata si aprirà con un cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, e l’intensificazione della nuvolosità si manifesterà solo nel pomeriggio, soprattutto nelle zone montane.

Le temperature si stabilizzeranno a livelli più miti, sebbene rimarranno comunque fresche di notte. Sarà un fine settimana che, dopo l’instabilità di sabato, offrirà finalmente un miglioramento delle condizioni meteo, con venti di brezza che accompagneranno la giornata.

Le temperature previste per domenica:

Pianura: 8/10°C al mattino, massime tra 20/23°C

al mattino, massime tra Costa: 10/12°C al mattino, massime tra 19/22°C

Consigli per il fine settimana

Per chi ha in programma attività all’aperto, è consigliabile monitorare le condizioni meteo, soprattutto sabato, quando i temporali potrebbero rovinare i piani all’aria aperta. Domenica, invece, è perfetta per chi ama il sole e il clima stabile.

Fonte Dati: Osmer FVG

