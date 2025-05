Truthster, l’app dell’Università di Udine che certifica foto e video

Immaginate di poter dimostrare con certezza che una foto, un video o un audio è autentico, non manipolato e che ne detenete i diritti. Non è un sogno futuristico, ma la realtà di Truthster, un’applicazione sviluppata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Udine. Coordinato dal professor Federico Costantini, docente di informatica giuridica, il progetto punta a fornire uno strumento concreto contro la disinformazione e il plagio.

Destinata a giornalisti, blogger, videomaker e youtuber, Truthster risponde a un bisogno crescente di strumenti digitali affidabili e semplici da usare. Il suo sviluppo è sostenuto da 75mila euro del programma europeo Horizon e 90mila euro del bando regionale PR FESR 2021-2027.

Tecnologia blockchain per la prova dell’autenticità

Il cuore di Truthster è l’integrazione con la blockchain, un sistema decentralizzato che garantisce l’immutabilità e la tracciabilità dei dati. Questo rende ogni contenuto certificato non alterabile e sempre verificabile. “Il progetto risponde alla necessità di soluzioni intuitive e sicure”, afferma il professor Costantini, sottolineando come l’app miri a valorizzare la professionalità di chi crea contenuti originali.

Un’app pensata per chi fa informazione

Uno degli esempi più efficaci del funzionamento di Truthster è l’intervista giornalistica. Con pochi passaggi, un giornalista può certificare:

L’autenticità del contenuto (foto, video, audio)

(foto, video, audio) La titolarità dei diritti d’autore

Il consenso all’utilizzo dell’immagine dell’intervistato

Il consenso al trattamento dei dati personali

Il processo è semplice e intuitivo: l’app elabora il file, registra metadati come ora e luogo, e archivia tutto sulla blockchain. Il consenso dell’intervistato viene acquisito digitalmente, tramite QR code o link SMS.

Un team multidisciplinare e collaborazioni aperte

Il progetto Truthster è supportato da un team eterogeneo che unisce ricerca accademica, imprese e professionisti della comunicazione. Oltre a Costantini, partecipano Francesco Crisci e Marino Miculan (Università di Udine), Stefano Bistarelli (Università di Perugia), le aziende Innov@ctors e HTS Hi-Tech Services Srl, il giornalista Giancarlo Virgilio e Silvia Venier (Università di Trieste).

Ci sono anche opportunità per entrare a far parte del progetto: fino al 3 giugno sono aperte due posizioni per sviluppatori front-end e back-end, con i bandi disponibili su euraxess.ec.europa.eu.

