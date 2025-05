Coppa Davis e Billie Jean King Cup in esposizione a Pordenone

Una tappa speciale per i tifosi e gli appassionati di tennis: il Trophy Tour della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup è giunto a Pordenone. Martedì 27 maggio, dalle 9 alle 22, i due trofei saranno esposti al Tennis Club cittadino, offrendo al pubblico un’occasione irripetibile per ammirare i simboli dei recenti trionfi italiani.

I trofei della doppietta storica

Il 2024 è un anno da ricordare per il tennis italiano: per la prima volta nella storia, sia la nazionale maschile che quella femminile hanno conquistato i massimi trofei internazionali. La Coppa Davis è stata vinta dal team guidato da Jannik Sinner, insieme a Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. La Billie Jean King Cup, invece, è andata alle ragazze: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani e Martina Trevisan.

Un viaggio lungo tutta l’Italia

Nel 2023 la Coppa Davis ha percorso oltre 23.000 km, toccando 90 tappe tra strada e mare. Ora, il Trophy Tour è ripartito per portare l’entusiasmo del tennis italiano in ogni angolo del Paese. E Pordenone rappresenta una tappa particolarmente sentita, con un ricco movimento sportivo e un pubblico appassionato.

Dove e quando vedere i trofei

I trofei resteranno in esposizione fino alle 22 di martedì 27 maggio presso la sede del Tennis Club di Pordenone. L’ingresso è libero e aperto a tutti. Si tratta di un evento da non perdere per famiglie, giovani, sportivi e curiosi, desiderosi di fotografare un pezzo di storia sportiva e vivere da vicino le emozioni di una stagione irripetibile.

Celebrare i campioni italiani

Questa iniziativa voluta dalla Federazione Italiana Tennis rappresenta un modo per dire grazie ai campioni che hanno fatto sognare milioni di italiani. Il tour non è solo una mostra itinerante, ma anche un modo per avvicinare il pubblico a uno sport in continua crescita, grazie ai successi internazionali e alla popolarità di protagonisti come Jannik Sinner e Jasmine Paolini.

