Da Caravaggio a Picasso, la grande arte arriva a Illegio con 52 opere in mostra

Il piccolo borgo carnico di Illegio, in Friuli-Venezia Giulia, rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la cultura e l’arte internazionale. Dal 6 giugno al 9 novembre 2025, la ventunesima edizione della mostra “Ricchezza. Dilemma perenne” promette di attirare migliaia di visitatori grazie al suo suggestivo mix di opere d’arte e riflessioni profonde sul valore materiale e spirituale della ricchezza.

Orgoglio regionale e internazionalità

“Possiamo affermare senza esitazione che Illegio è una vera ricchezza per il Friuli-Venezia Giulia“, ha dichiarato l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, presente alla presentazione ufficiale. Insieme al vice governatore con delega alla Cultura, Mario Anzil, ha espresso il plauso unanime dell’Amministrazione regionale per l’iniziativa organizzata dal Comitato di San Floriano, guidato da don Alessio Geretti e don Angelo Zanello.

Caparbietà e passione

Ventun edizioni consecutive testimoniano l’impegno straordinario di un gruppo che è riuscito a trasformare un sogno in un progetto consolidato, capace di oltrepassare i confini regionali e affermarsi nel panorama culturale internazionale. La mostra di Illegio, grazie alla sua capacità di affrontare temi di grande attualità e di valore universale, si conferma come un riferimento imperdibile per gli amanti della bellezza e dell’arte.

Viaggio tra capolavori straordinari

I visitatori potranno ammirare 52 opere d’arte, tra cui capolavori di artisti come Caravaggio, Rembrandt, Tiziano, Brueghel, Tiepolo, Picasso, Guttuso e Pelizza da Volpedo. La mostra offrirà una straordinaria opportunità di contemplare opere raramente esposte, provenienti da prestigiose collezioni private. Tra queste spicca il famoso dipinto di Caravaggio, il “Ragazzo morso da una lucertola“, noto per la sua profonda meditazione sui pericoli della ricerca del benessere materiale.

Un viaggio nell’interiorità

Il tema scelto per l’edizione 2025 esplora il concetto di ricchezza da molteplici prospettive. Don Alessio Geretti guiderà il pubblico in un vero e proprio viaggio interiore, utilizzando l’arte come mezzo privilegiato per riflettere sui valori autentici che dovrebbero guidare la nostra esistenza quotidiana.

Arte e riflessione per tutti

Ancora una volta, Illegio dimostra come anche un piccolo centro possa trasformarsi in un fulcro culturale di respiro internazionale, proponendo eventi capaci di lasciare un’impronta indelebile nel cuore e nella mente dei visitatori.

