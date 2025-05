Intervento dei Carabinieri in mare a Grado: soccorso un uomo

Un’imbarcazione in difficoltà è stata recuperata e messa in sicurezza dai carabinieri nei giorni scorsi nel tratto di mare tra Grado e Portobuso, uno degli specchi d’acqua più trafficati e delicati del Friuli-Venezia Giulia. A bordo si trovava un uomo residente a Trieste, fortunatamente illeso.

Il contesto e le condizioni meteo

Il natante si trovava in difficoltà nel rientrare a riva, complice anche il peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le onde e il vento rendevano impossibile governare l’imbarcazione in sicurezza, creando una situazione di potenziale pericolo.

Il pronto intervento dei carabinieri

La stazione dei carabinieri di Grado ha prontamente attivato una unità di soccorso, composta da un battello pneumatico dell’Arma. I militari si sono diretti sul posto, riuscendo a raggiungere l’imbarcazione e a garantire l’incolumità del conducente.

Recupero e messa in sicurezza

L’equipaggio ha provveduto al recupero del natante, riportandolo verso la costa e ormeggiandolo presso il molo Torpedinieri di Grado, un punto sicuro dove la barca è stata lasciata in custodia. Non sono stati registrati danni significativi all’imbarcazione.

Un’operazione riuscita in una zona ad alto traffico

Quello tra Grado e Portobuso è un tratto marino particolarmente delicato e frequentato, non solo per la presenza di diportisti, ma anche per il suo valore ambientale. L’intervento dei carabinieri ha dimostrato l’importanza della loro presenza operativa in mare e la capacità di rispondere prontamente a situazioni di emergenza.

