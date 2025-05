Mauro Toffoli condannato per droga: arrestato a Golfo Aranci

È stato condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione il 44enne Mauro Toffoli, conosciuto nel Pordenonese sia come pilota di rally che come titolare della carrozzeria Toffolicar. L’uomo, attualmente detenuto, dovrà anche versare una multa di 20mila euro per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti risalgono ad aprile 2024, quando gli agenti della squadra mobile della polizia, al termine di una complessa attività investigativa, hanno effettuato un blitz che ha portato al suo arresto in flagranza di reato.

Scoperti 8 chili di marijuana e 30mila euro in contanti

L’operazione si è conclusa con la scoperta di un camper al cui interno erano nascosti otto chili di marijuana, suddivisi in 17 involucri, e 30mila euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. Dopo l’arresto, il giudice Rodolfo Piccin ha disposto la detenzione domiciliare con braccialetto elettronico presso l’abitazione di Toffoli a Caneva.

La fuga e la caccia all’uomo

Nonostante la misura cautelare, Toffoli è evaso dalla sua abitazione, facendo scattare l’allarme collegato al braccialetto elettronico. La polizia si è subito attivata per localizzarlo, riuscendo a tracciare il suo cellulare e a ricostruire l’itinerario della fuga.

Dalle indagini, coordinate dalla Procura, è emerso che Toffoli aveva preso un traghetto da Livorno con destinazione Olbia, in Sardegna.

Arrestato a Golfo Aranci dopo 24 ore

La latitanza del 44enne è durata poco più di 24 ore: grazie alla collaborazione della squadra mobile di Sassari, è stato rintracciato e arrestato mentre si trovava sulla spiaggia di Golfo Aranci, a due passi dalla rinomata Porto Cervo. Subito dopo, è stato trasferito in carcere, dove resterà per scontare la pena definitiva.

Una vicenda che scuote il mondo dei motori locali

La notizia ha scosso l’ambiente sportivo locale: Toffoli era noto per la sua attività nel rally e per la gestione di una delle carrozzerie più conosciute della zona. La vicenda ha però svelato un lato oscuro, che ha portato a una condanna pesante e a una nuova permanenza dietro le sbarre.

