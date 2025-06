Nuovo Info-Point Diabetologico a Bicinicco: servizi e orari

È stato inaugurato a Bicinicco il diciassettesimo Info-Point Diabetologico di Comunità della Bassa Friulana, presso il Poliambulatorio di via Paviotti n. 6. Questo nuovo servizio nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana ODV e l’Amministrazione Comunale di Bicinicco e offre un servizio informativo gratuito e permanente, rivolto a persone diabetiche, ai loro familiari e a tutta la cittadinanza.

Un progetto di prevenzione e sostegno

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto che sta diffondendo gli Info-Point Diabetologici in numerosi comuni della Bassa Friulana. L’obiettivo principale è quello di offrire un punto di riferimento accessibile per la prevenzione e l’informazione sul diabete e le sindromi metaboliche, riducendo il rischio di complicanze e favorendo diagnosi precoci.

Servizi e attività offerti

L’Info-Point di Bicinicco si propone di fornire:

Informazione, educazione e prevenzione primaria “one to one” sulla patologia diabetica e sindromi metaboliche.

sulla patologia diabetica e sindromi metaboliche. Screening gratuiti per la popolazione: misurazione di glicemia , colesterolo , pressione arteriosa e saturazione .

per la popolazione: misurazione di , , e . Formazione e aggiornamento in collaborazione con il Consultorio Diabetologico Regionale di San Giorgio di Nogaro.

Il servizio è gestito da infermieri professionali e medici qualificati, garantendo così alta qualità e affidabilità.

Orari di apertura

L’Info-Point Diabetologico di Comunità sarà operativo a partire da mercoledì 4 giugno 2025. L’orario di apertura sarà ogni primo e terzo mercoledì del mese, dalle 9:00 alle 11:00, presso il Poliambulatorio di via Paviotti 6.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Il sindaco Paolo Paul ha dichiarato: “Questa iniziativa ha un valore importantissimo per la nostra comunità. Offriamo informazione e screening preventivi per combattere una patologia molto invalidante. Ringrazio l’Amministrazione e i volontari per l’impegno straordinario. Donare il proprio tempo agli altri ha un valore enorme“.

Il presidente dell’Associazione Dario Andrian ha aggiunto: “Il progetto sta crescendo oltre le aspettative. Siamo felici di vedere l’interesse anche da comuni fuori dalla Bassa Friulana, sperando di avviare nuove collaborazioni a livello regionale”.

