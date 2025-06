Certificazione parità di genere PMI Friuli: vantaggi e incentivi

La certificazione della parità di genere, introdotta nel quadro del Pnrr, si afferma oggi come uno strumento fondamentale per le imprese. Non si tratta solo di una formalità, ma di un vero vantaggio competitivo: accesso a incentivi fiscali, punteggi premianti nei bandi pubblici e un miglioramento della reputazione sul mercato del lavoro. A oggi, in Italia, sono oltre 34mila le aziende certificate, di cui circa 659 in Friuli-Venezia Giulia, con un’accelerazione significativa nel periodo gennaio 2024-gennaio 2025.

L’impegno della Camera di Commercio di Pordenone-Udine

Per incentivare le imprese locali a intraprendere questo percorso, la Camera di Commercio di Pordenone-Udine, con il supporto del Comitato per l’Imprenditoria Femminile presieduto da Renata Lirussi, ha promosso un incontro pubblico. L’obiettivo è duplice: sensibilizzare e formare. Come sottolineato da Barbara Nicoletti, vicedirettrice di Tef, la Camera ha sostenuto da subito questa iniziativa, consapevole dell’importanza strategica della certificazione.

Formazione per un cambiamento concreto

Il percorso formativo ideato prevede due incontri. Il primo, fissato per lunedì 30 giugno, fornirà alle imprese una autodiagnosi guidata utile a pianificare gli step successivi. Il secondo, il 14 luglio, sarà dedicato alla costruzione pratica di un piano strategico e di un manuale di gestione, con l’assistenza dell’esperto Jacopo Pezzetta di Eupragma.

Testimonianze ed esempi concreti

Durante l’incontro sono intervenute imprese già certificate come Venica&Venica, rappresentata da Ornella Venica, e Idealservice, con la responsabile marketing Camilla Sardos Albertini. Le loro testimonianze hanno fornito un esempio pratico dei vantaggi concreti offerti dalla certificazione, incoraggiando così altre realtà ad intraprendere lo stesso percorso.

La presenza femminile nelle imprese friulane

Il Friuli-Venezia Giulia si distingue per una discreta presenza di imprese femminili, che rappresentano il 22,5% delle aziende registrate, un dato leggermente superiore alla media nazionale. Anche nei ruoli esecutivi delle società di capitali si nota una presenza crescente delle donne: 32.676 posizioni detenute, con un incremento dello 0,5% rispetto al 2023.

