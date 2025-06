Udine capitale agricola: arriva il Villaggio Coldiretti

Dal 13 al 15 giugno, il Villaggio Coldiretti debutta nel centro storico di Udine, coinvolgendo alcune delle più iconiche piazze e vie della città: da Piazza Libertà a Via Mercatovecchio, fino a Piazza Duomo e Largo Ospedale Vecchio. La manifestazione, aperta a tutti, offrirà degustazioni di prodotti genuini, incontri e un ricco programma di intrattenimento per adulti e bambini.

Valorizzazione del Made in Italy e prodotti locali

L’evento mira a mettere in risalto il patrimonio agroalimentare italiano e friulano, grazie alla presenza di 75 aziende agricole, con ben 30 provenienti dal Friuli-Venezia Giulia. Sarà possibile scoprire il gusto autentico dei prodotti locali e italiani, partecipare a laboratori creativi su pane, mozzarella e ortaggi, e vivere esperienze gastronomiche uniche, gustando menù completi preparati dai cuochi contadini al costo di soli 8 euro.

Educazione e innovazione agricola

Numerosi gli appuntamenti educativi e innovativi, tra cui lezioni sull’olio extravergine italiano, degustazioni guidate di vino e birra agricola e laboratori di agricosmesi naturale. Spazio anche all’agriasilo e all’orto didattico, per sensibilizzare grandi e piccoli al valore della terra e dell’agricoltura sostenibile. In mostra anche l’Orto 4.0, una rappresentazione tecnologica della viticoltura moderna.

Giovani e sostenibilità al centro

L’apertura ufficiale sarà affidata all’assessore regionale Stefano Zannier con la finale nazionale del premio Oscar Green, promosso da Coldiretti Giovani Impresa. L’evento offrirà anche tavole rotonde dedicate al ruolo dei giovani in agricoltura, alla sostenibilità e alla trasmissione del sapere rurale attraverso generazioni diverse.

Intrattenimento e cultura per tutta la famiglia

Durante i tre giorni, Udine sarà animata da musica, sport e spettacoli tradizionali, come le esibizioni degli Sbandieratori di Valvasone e i concerti di artisti locali. Non mancheranno momenti culturali come la presentazione del libro “Il cibo a pezzi”, e attività ludiche come i selfie point decorati con fiori, dove lasciare messaggi sull’albero dei “buoni frutti”.

