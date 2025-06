Trionfo a Napoli: la paralimpica alabardata vince la Final Four

La Pallanuoto Trieste è campione d’Italia Silver. Si è conclusa con un successo straordinario la Final Four del campionato di serie A di pallanuoto paralimpica Finp, disputata nella storica piscina “Felice Scandone” di Napoli. La squadra alabardata ha battuto nella finalissima il Crazy Waves Pisa per 13-8, raggiungendo così il clamoroso traguardo di 10 vittorie consecutive e portando a casa il meritato scudetto.

Prestazione tecnica impeccabile

“Obiettivo raggiunto – ha dichiarato con emozione l’allenatore Daniele Bettini – torniamo a casa con uno scudetto, tra l’altro facendo percorso netto. Siamo emozionati, fa davvero piacere vedere così felici i ragazzi. Dal punto di vista tecnico posso dire che abbiamo prodotto un’altra grande prestazione, gestendo bene il gioco e reagendo con ordine nei momenti di difficoltà. Tutti hanno contribuito con un ottimo apporto in acqua. Ora in vista della prossima stagione proveremo ad allargare un po’ la base”.

Un titolo storico per il club

Grande soddisfazione anche da parte della dirigenza. Il direttore generale Andrea Brazzatti ha sottolineato l’importanza del risultato: “Contentissimi a dir poco. È stata un’annata lunga, costellata da allenamenti e partite. Non è scontato vincere una finale anche quando si parte favoriti. Oggi abbiamo alzato un trofeo storico per la paralimpica della Pallanuoto Trieste”.

Una squadra che guarda al futuro

Il successo della Pallanuoto Trieste paralimpica non è solo sportivo, ma anche sociale. Al secondo anno di attività, la formazione alabardata dimostra come impegno, inclusione e competenza tecnica possano portare a traguardi di rilievo nazionale. Con lo scudetto Silver in bacheca, ora l’obiettivo è quello di consolidare e ampliare la rosa, preparandosi a una nuova stagione da protagonisti.

La consacrazione di un progetto vincente

Il trionfo a Napoli è il coronamento di un progetto che ha saputo unire determinazione, spirito di squadra e alta preparazione. La Pallanuoto Trieste paralimpica rappresenta oggi un modello vincente per tutto il movimento, e questo scudetto è solo il punto di partenza per nuove entusiasmanti sfide.

