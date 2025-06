ASU: grande successo per Tara Dragaš ai Campionati Assoluti

Tara Dragaš, atleta dell’Associazione Sportiva Udinese e delle Fiamme Oro, ha regalato emozioni e medaglie ai Campionati Nazionali Assoluti di Ginnastica Ritmica, disputatisi al Palaghiaccio di Folgaria. Con un totale di 113,150 punti, ha sfiorato il gradino più alto del podio nella classifica generale, terminando a soli 0,350 punti dalla fuoriclasse olimpionica Sofia Raffaeli, che ha vinto con 113,500 punti.

Due ori negli attrezzi e prestazioni di altissimo livello

Pur non conquistando il titolo assoluto, Tara ha saputo imporsi con due straordinarie vittorie nelle specialità. Al nastro ha ottenuto l’oro con 29,050 punti, superando proprio Raffaeli, e si è ripetuta nelle clavette con un punteggio di 28,600. Risultati che confermano l’elevatissimo livello tecnico raggiunto dalla giovane ginnasta.

Tre argenti e un duello serrato con Raffaeli

Oltre agli ori, Tara Dragaš ha conquistato tre medaglie d’argento: nella palla con 28,150 punti, nel cerchio con 28,350 e naturalmente nell’all-around. In ogni attrezzo, la distanza con la campionessa marchigiana è stata minima, segno di una crescita costante e di una determinazione straordinaria.

Soddisfazione in casa ASU

Nicola Di Benedetto, direttore generale dell’Associazione Sportiva Udinese, ha espresso grande orgoglio per i risultati raggiunti da Tara: «Siamo molto orgogliosi di Tara, matura e tenace, salendo sul podio in tutti gli attrezzi e chiudendo seconda in classifica generale. Ha dimostrato di poter competere alla pari con il talento di Sofia Raffaeli. Questo risultato è la conferma dell’ottimo lavoro svolto e ci riempie di entusiasmo».

La gara di Gaia Mancini e l’assenza di Isabelle Tavano

Insieme a Tara, a rappresentare l’ASU c’era anche Gaia Mancini, che ha affrontato la competizione con grinta, pur commettendo alcuni errori che hanno compromesso la classifica finale. Assente, invece, Isabelle Tavano, costretta a rinunciare a causa di un infortunio al piede. A lei sono andati gli auguri di pronta guarigione da parte della società.

Un futuro promettente per Tara Dragaš

Con questa ennesima straordinaria prestazione, Tara Dragaš si conferma una delle protagoniste assolute della ginnastica ritmica italiana, pronta a contendersi i vertici nazionali e ad ambire a nuovi traguardi anche in ambito internazionale.

