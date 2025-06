Giallo ad Aviano, militare di 20 anni muore in caserma

Un giovane soldato americano di 20 anni, in servizio presso la base militare di Aviano, è stato trovato morto nel suo dormitorio nella tarda serata di domenica 15 giugno, intorno alle 23:30.

La notizia è stata diffusa due giorni più tardi dal Comando dell’US Air Force, che ha confermato l’avvio di accertamenti per chiarire le cause del decesso, al momento ancora sconosciute.

Chi era Kaleb Stanley

La vittima è Kaleb Stanley, aviere di prima classe originario di Great Falls, nello Stato del Montana.

Era assegnato al 31° Fighter Wing, lo stormo dell’US Air Force Europe di stanza in Italia, e operava come apprendista nei sistemi elettrici, fornendo supporto al 31st Civil Engineer Squadron, una delle unità tecniche della base.

Il messaggio del comandante

Profondo cordoglio è stato espresso dal brigadier generale Tad Clark, comandante del 31° Fighter Wing:

“L’intera squadra di Aviano è addolorata per la scomparsa dell’aviere Stanley. Il nostro impegno ora è supportare la sua famiglia, i colleghi e tutti i colpiti da questa tragica perdita”.

Indagini in corso

Il comando non ha fornito ulteriori dettagli sul contesto del decesso. Le autorità militari stanno indagando per chiarire se si sia trattato di un evento accidentale, di un malore o di altra natura.

La comunità militare e il territorio friulano, da sempre legato alla presenza della base, si stringono nel dolore per questa scomparsa prematura e ancora senza spiegazione.

