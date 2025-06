Nuovo city brand Udine: presentato il logo “Sentirsi a casa”

Udine ha presentato ufficialmente il suo nuovo city brand, un progetto di comunicazione visiva che racconta l’essenza della città e il modo in cui viene vissuta dai suoi abitanti e visitatori. Il marchio, curato dall’agenzia Ideo di Tavagnacco, è il frutto di un lavoro approfondito di ricerca e progettazione, pensato per dare a Udine un’immagine attuale, coerente e riconoscibile in ambito nazionale e internazionale.

Oltre il logo: un sistema visivo completo

Il city brand va ben oltre la semplice creazione di un logo. Si tratta di un sistema di comunicazione modulare e articolato che include colori, tipografie, icone e un tono di voce ben definito. Cuore dell’identità è il nome della città, con un logotipo moderno e un pittogramma ispirato allo stemma dei Savorgnan, simbolo della tradizione cittadina.

Il nuovo marchio si accompagna al payoff “Sentirsi a casa”, che comunica il senso di accoglienza, familiarità e qualità della vita che Udine vuole offrire. Questo messaggio, disponibile anche in versione internazionale (“Feel like home”), rappresenta il filo conduttore di tutta la strategia comunicativa.

Storia e modernità in equilibrio

L’identità visiva si ispira a elementi storici, come l’Angelo dorato e la Loggia del Lionello, reinterpretati in chiave grafica contemporanea. La palette cromatica in bianco e nero richiama le radici araldiche della città, donando eleganza e sobrietà all’intero sistema.

Tra le icone rappresentate ci sono simboli forti del patrimonio architettonico udinese: la Torre dell’Orologio, il Tempio Ossario, la Cattedrale, la Porta Aquileia e la scalinata del Castello. Un pattern grafico derivato dallo stemma dei Savorgnan arricchisce ulteriormente la riconoscibilità del brand.

Un marchio per tutti: cittadini, turisti e stakeholder

Il city branding è pensato per una comunicazione trasversale e inclusiva, in grado di adattarsi a diversi contesti: istituzionali, promozionali e turistici. Il linguaggio visivo modulare consente di declinare il marchio su vari supporti, dai materiali istituzionali ai gadget promozionali, mantenendo coerenza e impatto.

L’obiettivo è raccontare Udine come una destinazione, non solo un luogo: una città viva, dinamica e culturalmente ricca, capace di attrarre visitatori, investitori e nuovi residenti grazie alla sua autenticità e alla sua vivibilità.

Le voci dell’amministrazione: visione europea e turismo

Il sindaco Alberto Felice De Toni ha sottolineato come il nuovo city brand rappresenti un segno concreto della vocazione europea della città: «Non è solo un logo, è una direzione precisa. Vogliamo che Udine si racconti al mondo con coraggio, puntando su turismo e cultura come leve di sviluppo».

Anche il vice sindaco Alessandro Venanzi ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto, sottolineando l’efficacia dello strumento in ottica turistica: «Nel 2024 Udine ha registrato un +18% di arrivi. È il momento di accelerare e comunicare in modo coerente la nostra unicità. Con questo brand possiamo davvero presentarci al mondo come una città con ambizioni internazionali».

