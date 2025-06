Bilancio regionale: maxi assestamento, oltre 860 milioni sul tavolo

La Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato in via definitiva la manovra di assestamento di bilancio per l’estate 2025, mettendo sul tavolo oltre 860 milioni di euro, cifra destinata a crescere ulteriormente prima del voto in Consiglio regionale a fine luglio.

Investimenti strategici e infrastrutture

La manovra conferma una forte attenzione verso gli investimenti strategici sul territorio, con una significativa allocazione di fondi per migliorare la viabilità, garantire la sicurezza stradale e potenziare l’edilizia scolastica. In particolare, ben 62 milioni di euro sono riservati alle opere di viabilità regionale, tra cui spicca la realizzazione della tangenziale sud di Udine.

Al settore delle infrastrutture sono destinati complessivamente 236,5 milioni, con rilevanti progetti di edilizia scolastica, tra cui la costruzione delle scuole primarie nei comuni di Rivignano Teor, Gemona del Friuli e Ruda.

Ambiente e sostenibilità

La sostenibilità ambientale rappresenta un altro pilastro della manovra: la Regione ha stanziato 66,1 milioni di euro dedicati alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla gestione dei rifiuti e alla promozione delle comunità energetiche regionali (Cer). Gli incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici saranno disponibili per privati, aziende ed enti pubblici.

Autonomie locali e sociale

Un ampio spazio è dedicato alle autonomie locali, con 87,6 milioni destinati alla concertazione per sostenere progetti prioritari identificati dalle comunità. Nel sociale, la Regione si concentra sulle fasce più fragili, stanziando fondi significativi per iniziative come l'”Abitare possibile” e soluzioni abitative innovative, oltre a 7,5 milioni specificamente riservati al Fondo disabilità.

Sostegno al sistema produttivo

Particolare attenzione è dedicata al settore produttivo e agricolo, con oltre 100 milioni di euro destinati ai fondi di rotazione. Ulteriori 20 milioni andranno a Friulia Spa per sostenere le imprese in difficoltà. Alle attività produttive e al turismo andranno invece 146 milioni di euro, inclusi fondi consistenti per il rilancio turistico attraverso Promoturismo.

Cultura, sport e istruzione

Cultura e sport ricevono una spinta importante con uno stanziamento di 54 milioni di euro, finalizzati alla riqualificazione degli impianti sportivi e al recupero del patrimonio culturale, compresa Villa Manin.

Per formazione, istruzione e ricerca, la manovra prevede 22,1 milioni, sostenendo tra l’altro Elettra Sincrotrone e misure a favore dell’housing universitario e delle famiglie numerose.

