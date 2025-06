Detenuto colpito da meningite: è in terapia intensiva a Cattinara

Il 16 giugno un detenuto della Casa Circondariale “Ernesto Mari” di Trieste è stato ricoverato presso la Terapia Intensiva dell’Ospedale di Cattinara. Il paziente presentava sintomi compatibili con uno stato settico, e gli accertamenti medici hanno confermato la presenza di una malattia batterica invasiva da Neisseria meningitidis, il batterio responsabile della meningite. Attualmente il detenuto si trova in isolamento e le sue condizioni sono stazionarie.

Avviate misure di prevenzione e profilassi

Non appena ricevuta la segnalazione, la Struttura di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASUGI ha attivato le misure previste dal Ministero della Salute, secondo le linee guida per il contenimento delle malattie batteriche invasive prevenibili con vaccino. In particolare, è stata avviata la profilassi antibiotica preventiva per tutti coloro che sono entrati in contatto col paziente.

Oltre 100 persone sotto controllo

Sono attualmente in profilassi circa 60 detenuti e 50 agenti di polizia penitenziaria. L’ASUGI ha rassicurato che la situazione è costantemente monitorata e non si registrano nuovi casi. Eventuali aggiornamenti verranno comunicati in base all’evoluzione del quadro clinico e sanitario.

