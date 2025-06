La pelletteria PAM compie quasi cent’anni: l’omaggio del Comune

Nella giornata di ieri, la pelletteria PAM di Udine ha ricevuto un riconoscimento speciale da parte del Comune. Il vicesindaco e assessore alle Attività produttive, Alessandro Venanzi, ha consegnato personalmente l’onorificenza alla titolare, Silvia Sedoschi, per celebrare quasi un secolo di attività artigianale nel cuore della città. Il negozio, situato nell’elegante Palazzo Pasquotti, è da sempre un punto di riferimento per la pelletteria di qualità e rappresenta una delle attività commerciali più longeve del centro storico.

Le radici nel primo Novecento

Fondata da Pietro Martino, milanese d’origine, la pelletteria PAM vanta una storia che risale agli anni Venti. Martino riuscì ad aprire diversi punti vendita in Italia, ma fu a Udine che l’attività trovò una delle sue sedi più significative. Nel 1954, la gestione passò alla sorella del fondatore, mantenendo la continuità familiare. Oggi, la titolare Silvia – moglie del nipote di Martino – porta avanti con passione il lavoro iniziato quasi cento anni fa.

Via Canciani, crocevia di tradizioni

La pelletteria PAM si affaccia su via Canciani dal 1928, in una zona che un tempo era conosciuta con i nomi popolari di “Spelevilan” o “Strazzamantello”. Nomi che evocano l’energia e il carattere dei commercianti udinesi. L’area, nel secolo scorso, era un vero e proprio centro della moda cittadina, con sartorie, drapperie e accessori. La pelletteria, al piano terra del palazzo, offriva guanti, valigie e articoli in pelle, contribuendo alla vivacità commerciale della zona.

Le parole del vicesindaco

«È con grande orgoglio che l’amministrazione comunale premia oggi uno dei negozi più antichi di Udine – ha affermato Venanzi –. La pelletteria PAM è un esempio di tradizione, passione e continuità. È anche una testimonianza concreta di quanto il commercio di qualità sia fondamentale per l’identità della nostra città». Il riconoscimento simboleggia la volontà del Comune di sostenere le attività storiche, vero cuore pulsante del centro cittadino.

Il futuro tra memoria e innovazione

La signora Silvia, insieme al suo team, continua a offrire prodotti di pelletteria selezionati, con cura e professionalità. Ogni cliente viene accolto con attenzione, in un ambiente dove la qualità artigianale si unisce a un servizio personalizzato. La pelletteria PAM è molto più di un negozio: è un luogo dove la memoria incontra il futuro, dimostrando come la dedizione e la competenza possano resistere al tempo e alle mode, restando un simbolo della città.

