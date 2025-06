Tragedia sul Piave: muore annegato un 21enne di Pasiano

Una giornata che doveva essere di spensieratezza si è trasformata in dramma nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 giugno. Dennys Navas, 21enne di origine venezuelana ma residente a Pasiano di Pordenone, è morto annegato nelle acque del fiume Piave, in località Fagaré di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. Il giovane si trovava con alcuni amici lungo il greto del fiume per un momento di relax, quando ha deciso di fare il bagno. Poco dopo, è scomparso alla vista dei presenti.

La richiesta d’aiuto e i soccorsi

Intorno alle 17:45 una ragazza, presente con Dennys e altri amici, ha contattato il numero d’emergenza 112. La giovane, inizialmente agitata, aveva parlato di due amici scomparsi, ma poco dopo ha precisato che a non essere tornato a riva era soltanto Dennys. Le ricerche si sono attivate immediatamente: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, con l’ausilio di un elicottero, e i carabinieri di San Biagio di Callalta.

Il ritrovamento senza vita

Dopo circa un’ora, intorno alle 18:30, il corpo del giovane è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, adagiato sul fondo del fiume, a pochi metri da dove era stato visto scomparire. Il punto si trova non distante dalla zona dei picnic di Fagaré, un’area frequentata durante la bella stagione. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per Dennys non c’è stato nulla da fare.

Il dolore della comunità

A poche ore dalla tragedia, il sindaco di San Biagio di Callalta, Valentina Pillon, ha espresso il proprio cordoglio:

“Quella di oggi è una tragedia immane che colpisce nel profondo l’intera comunità. La notizia del ritrovamento senza vita di questo giovane ragazzo ci lascia senza parole, sconvolge e spezza il cuore. In momenti come questi non ci sono parole che bastino, solo il silenzio e il rispetto per un dolore troppo grande”.

Il sindaco ha voluto anche ringraziare le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e tutti i soccorritori per il loro impegno e tempestività.

Un monito sulla fragilità della vita

“La nostra comunità si ferma, e lo fa con rispetto e vicinanza, stringendosi attorno a chi resta”, ha proseguito la prima cittadina. “È una giornata difficile da accettare, che ci ricorda quanto la vita sia fragile e preziosa”.

Dennys Navas lascia un vuoto enorme tra gli amici, la famiglia e tutti coloro che lo conoscevano. Una tragedia che segna profondamente due comunità: quella di Pasiano e quella di San Biagio di Callalta

