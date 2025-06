Giacomo Nicotera nuovo capitano Italrugby 2025

Giacomo Nicotera sarà il capitano dell’Italia nel Tour Estivo 2025. Nato a Trieste il 15 luglio 1996, il tallonatore vanta 33 presenze e 3 mete con la maglia azzurra. Farà il suo esordio da capitano proprio in questa tournée. La sua prima partita in Nazionale risale al 12 marzo 2022, nella vittoria 33-22 contro la Scozia allo Stadio Olimpico durante il Sei Nazioni.

Una carriera partita da Trieste

Nicotera ha iniziato a giocare a rugby nella sua città, per poi passare a squadre del massimo campionato italiano come Mogliano, San Donà e Rovigo. Nel 2020 è approdato al Benetton Rugby, e nella stagione appena conclusa ha vestito la maglia dello Stade Français, contribuendo alla salvezza del club in TOP14.

Fischetti e Cannone vice-capitani

Lo staff guidato da Gonzalo Quesada ha nominato vice-capitani Danilo Fischetti e Niccolò Cannone, entrambi con 52 presenze in Nazionale. Il primo impegno del Tour Estivo sarà il 27 giugno a Windhoek, contro la Namibia, all’Hage Geingob Stadium.

“Sarò più connesso con i compagni”

“Sono molto contento. Il mio approccio in campo non cambierà”, ha dichiarato Nicotera alla FIR. “Avrò qualche compito in più, come confrontarmi con gli arbitri. Voglio essere vicino ai più giovani, aiutarli a sentirsi parte del gruppo”. E ha aggiunto: “L’assenza di alcuni leader è uno stimolo per il gruppo. L’inesperienza non può essere una scusa: dobbiamo essere pronti”.

