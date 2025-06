Controlli stradali ad Aurisina: patenti ritirate e denunce

Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri di Aurisina hanno effettuato una serie di controlli mirati alla sicurezza stradale, che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di sei persone. Cinque di queste sono state sorprese alla guida in stato di ebbrezza, con valori alcolemici oltre i limiti consentiti dalla legge. Una sesta persona, invece, ha rifiutato di sottoporsi ai controlli dopo essere stato fermato per sospetta guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Identificate oltre 800 persone

L’attività dell’Arma è stata particolarmente intensa: oltre 800 le persone identificate e 270 i veicoli controllati lungo le strade dell’altipiano e delle località costiere. I sei denunciati, tutti con età compresa tra i 22 e i 40 anni, risiedono nella provincia di Trieste e aree limitrofe.

Già 15 patenti ritirate nel mese di giugno

Il bilancio di giugno conferma l’impegno dei carabinieri sul fronte della prevenzione: 15 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. “Proseguiranno anche nei prossimi giorni – sottolineano i militari – i controlli sul territorio, con particolare attenzione alle zone turistiche e costiere”.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook