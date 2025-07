Bau Beach: a ottobre l’inaugurazione della spiaggia per cani a Trieste

Trieste avrà finalmente la sua prima spiaggia pubblica per cani. Si chiama “Bau Beach” e sorgerà all’altezza del civico 72 di viale Miramare, sul celebre lungomare di Barcola. L’inaugurazione è prevista per il prossimo ottobre, dopo la Barcolana, una scelta dettata dalla necessità di completare alcuni lavori fondamentali.

“Si è deciso di anticipare l’apertura, anche se provvisoria, per permettere agli animali di accedere al mare durante la stagione estiva”, ha dichiarato Elisa Lodi, assessore alle politiche del patrimonio immobiliare e dello sport.

Un’opera da 250mila euro

La realizzazione della Bau Beach rappresenta un investimento di 250 mila euro e si tratta del primo spazio attrezzato per cani sul lungomare triestino. I lavori attualmente in corso prevedono:

Installazione di una scala definitiva in calcestruzzo per l’accesso al mare

in calcestruzzo per l’accesso al mare Sistemazione di una fontanella per l’acqua potabile

per l’acqua potabile Riassetto del verde con la posa di una siepe

con la posa di una siepe Barriera di protezione contro il mare per difendere la spiaggia

Il progetto tecnico della spiaggia

La Bau Beach sarà protetta da un nuovo molo lungo 20 metri, posizionato a circa 30 metri dalla riva. I lavori per il molo inizieranno nella terza settimana di ottobre, utilizzando materiale già accatastato vicino alla riva.

Nel frattempo, per rendere la spiaggia già accessibile nell’estate 2025, è stata predisposta una piattaforma temporanea con due accessi laterali al mare per i cani. È stato già completato un molo laterale corto di protezione, mentre la scala definitiva sarà costruita sempre in autunno.

Accesso provvisorio per l’estate

Per non rimandare l’utilizzo della spiaggia, l’Amministrazione Comunale ha deciso di aprire provvisoriamente l’area, utilizzando una scala in metallo per l’accesso al mare.

“L’opera era attesa da tempo, ed è giusto metterla a disposizione del pubblico fin da ora”, ha ricordato Elisa Lodi, ringraziando anche l’ex assessore Lorenzo Giorgi, che nel 2021 aveva presentato il progetto insieme a lei.

Una novità per il turismo pet-friendly

La nascita della Bau Beach rappresenta anche un passo avanti per il turismo pet-friendly a Trieste: un luogo dedicato agli animali che arricchisce l’offerta estiva cittadina e risponde a una richiesta molto sentita dalla cittadinanza.

Con l’arrivo dell’autunno, i lavori verranno completati con il posizionamento del parapetto in acciaio inox, la nuova panchina e lo spostamento della fontanella, per offrire un ambiente sicuro, funzionale e bello da vivere per tutti.

