Sport paralimpico, il Friuli-Venezia Giulia rafforza il sostegno al Cip

“Lo sviluppo dello sport a tutti i livelli è una delle linee strategiche della nostra regione”. Con queste parole, il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha sottolineato l’importanza strategica dello sport paralimpico durante l’incontro con la delegazione regionale del Comitato Italiano Paralimpico (Cip), guidata dalla presidente Maria Elisabetta Capasa.

Crescita fisica e psicologica: l’importanza dello sport paralimpico

Lo sport paralimpico, ha evidenziato Fedriga, “svolge una funzione essenziale per il benessere fisico e psicologico di tanti giovani e di molte persone con disabilità”. La Regione intende pertanto garantire il proprio supporto concreto ai progetti futuri del Cip, con particolare attenzione al multisport e alla collaborazione con scuole, università e associazioni locali.

Nuove iniziative per l’inclusione sociale

Durante l’incontro è emersa la volontà di potenziare ulteriormente le iniziative rivolte alle discipline sportive paralimpiche. In particolare, il Comitato Italiano Paralimpico del Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), punta a progetti di inclusione sociale finalizzati ad aiutare famiglie e giovani nel superare il rischio di emarginazione e sviluppare il proprio talento.

Fedriga ha confermato la disponibilità della Regione a ideare e implementare nuove misure che possano agevolare ulteriormente la promozione delle discipline paralimpiche. Queste iniziative si affiancheranno agli strumenti già esistenti per garantire una crescita sociale inclusiva della comunità regionale.

