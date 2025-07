Rosolen al NMTR: cluster marittimo strategico per l’innovazione

Trieste è stata il cuore dell’innovazione marittima grazie al Next Maritime Technology Road (NMTR), evento organizzato dal cluster mareFVG, dove istituzioni, ricerca e imprese si sono confrontate su nuove direttrici di sviluppo tecnologico e industriale. Durante l’incontro, l’assessore regionale Alessia Rosolen ha ribadito la strategicità dell’evoluzione del cluster marittimo verso settori ad alto valore innovativo, come l’aerospazio e l’energia.

Un cluster in trasformazione

La vera novità è rappresentata dalla trasformazione di mareFVG da cluster marittimo a polo multisettoriale, attivo su tre assi chiave:

Tecnologie marittime , con focus anche sull’economia subacquea

, con focus anche sull’economia subacquea Aerospazio , sia in ambito aeronautico che spaziale

, sia in ambito aeronautico che spaziale Energie rinnovabili, in particolare l’idrogeno low carbon

“Parlare di tecnologie emergenti significa investire sul futuro industriale della regione”, ha affermato Rosolen, sottolineando il valore della contaminazione tra ambiti differenti come lo spazio, il mare profondo e le energie pulite.

Un modello partecipativo e progressivo

Il NMTR si distingue per un format innovativo, che prevede un percorso a tappe con restituzione finale a novembre e possibili progettazioni condivise dal 2026. Questo modello partecipativo consente di raccogliere input da tutto il territorio e mettere in rete imprese, enti di ricerca e formazione.

“La Regione non solo finanzia, ma abilita connessioni, creando condizioni ideali per il dialogo tra i protagonisti dello sviluppo”, ha spiegato l’assessore. Il metodo si basa su ascolto, elaborazione e restituzione, per superare la logica del progetto estemporaneo e costruire filiere durature e competitive.

Friuli-Venezia Giulia protagonista dell’innovazione

Con la guida strategica della Regione, il Friuli-Venezia Giulia si propone come protagonista nella creazione di nuove filiere industriali legate all’idrogeno, all’aerospazio e alla subacquea avanzata. L’obiettivo è integrare politiche industriali e formazione, creando nuove competenze e rafforzando l’identità tecnologica della regione.

“Il nostro compito è favorire l’emergere di filiere ad alto valore tecnologico”, ha concluso Rosolen, confermando l’impegno a rendere il FVG un polo competitivo a livello nazionale ed europeo.

