Bilancio approvato per FVG Plus, performance eccellenti nel 2024

L’Assemblea dei Soci di FVG Plus S.p.A. ha approvato il bilancio per l’anno 2024, confermando un anno di risultati significativi e di concreta operatività a favore dell’economia del Friuli-Venezia Giulia.

L’Amministratore Unico di FVG Plus, Francesco Clarotti, ha sottolineato come il bilancio rifletta l’impegno della società: «Abbiamo lavorato intensamente per dare piena attuazione al mandato ricevuto dall’Amministrazione Regionale, diventando un punto di riferimento solido ed efficiente per l’economia regionale e sviluppando strumenti innovativi».

Risultati finanziari in crescita

Il bilancio 2024 di FVG Plus mostra un utile netto di 108.612 euro, con un netto aumento rispetto ai 27.627 euro del 2023. Anche il valore della produzione è quasi raddoppiato, raggiungendo 1.812.631 euro, mentre il patrimonio netto è cresciuto leggermente, assestandosi a 3.560.465 euro. L’aumento dei debiti a 973.154 euro è principalmente imputabile ai fondi transitori della misura Sabatini FVG e al prefinanziamento di un progetto europeo.

Interventi strategici per l’economia regionale

FVG Plus si è confermata come punto di riferimento per il sistema economico regionale grazie alla gestione di strumenti e misure strategiche. La società ha assunto il ruolo di Segreteria Unica del Comitato di Gestione dei Fondi di Rotazione, gestendo ben 435 operazioni per un totale di 266,1 milioni di euro, a cui si sommano ulteriori 323 contributi integrativi per 7,782 milioni di euro.

Contributi Sabatini FVG, leva strategica per gli investimenti

Dal 1° aprile 2024, FVG Plus ha avviato la gestione dei contributi della misura Sabatini FVG, finalizzata al sostegno degli investimenti delle imprese regionali. Le 289 richieste gestite entro fine anno hanno generato contributi totali di 8 milioni di euro, mobilitando operazioni finanziarie per 61,3 milioni di euro, con un moltiplicatore pari a circa 8 volte l’investimento.

Innovazione e Venture Capital: supporto concreto alle start-up

Nel corso del 2024, FVG Plus ha intensificato il supporto alle start-up innovative attraverso il Fondo di Garanzia per gli investimenti di Venture Capital, favorendo quattro operazioni con investimenti pari a 2,1 milioni di euro e impegni in garanzia per 1,1 milioni di euro.

Nuovi strumenti di Corporate Finance

La società ha avviato nel primo semestre del 2024 un nuovo Reparto Corporate Finance dedicato alla creazione di strumenti finanziari innovativi, tra cui il Basket Bond Regionale e lo studio di fattibilità del FVG Digital Health Innovation Hub, quest’ultimo in collaborazione con Insiel.

Cultura finanziaria e sostenibilità operativa

FVG Plus ha continuato a promuovere la cultura finanziaria tramite partecipazioni a eventi e convegni, e ha concluso a fine novembre 2024 il trasferimento degli uffici di Udine, che porterà risparmi significativi negli anni futuri.

Trasparenza e governance

In gennaio 2025, FVG Plus ha adottato ufficialmente il Codice Etico e il Modello 231, rafforzando il proprio impegno verso trasparenza e buona governance aziendale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook