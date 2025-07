LIGNANO SABBIADORO — Ieri, 15 luglio 2025, dalla terrazza dell’Hotel Columbus è stata svelata la nuova maglia 2025/26 dell’Udinese Calcio, squadra da trent’anni consecutivi in Serie A. Sul petto campeggia ancora il marchio “Io Sono FVG”, frutto della collaborazione tra il club bianconero e la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visibilità che vale più di ogni spot

Il presidente Massimiliano Fedriga ha sottolineato che “per ottenere lo stesso risultato sui media tradizionali servirebbero investimenti molto superiori”. Secondo analisi interne, la presenza del logo sulle divise ha garantito ampia copertura nazionale, trasformando le partite dell’Udinese in un potente vettore di marketing territoriale.

Turismo e imprese beneficiano del calcio

L’assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini ha rimarcato come i dati su arrivi e presenze confermino l’efficacia dell’operazione: più tifosi, più curiosi e più turisti che scelgono il Friuli-Venezia Giulia dopo averlo visto in TV o sugli spalti.

Udine capitale europea del pallone

Fra meno di un mese, la Dacia Arena ospiterà la Supercoppa Europea: l’edizione 2024 ha raggiunto 20 milioni di spettatori in tutto il mondo. Eventi collaterali sono in preparazione in varie località regionali per coinvolgere residenti e visitatori, moltiplicando l’esposizione mediatica.

La rinnovata intesa tra sport d’élite e promozione istituzionale dimostra come un investimento mirato possa tradursi in ricadute economiche e di immagine ben oltre i confini del campo di gioco. Con la maglia bianconera, il messaggio “Io Sono FVG” continuerà a girare l’Italia — e, grazie alle dirette internazionali, il mondo.

