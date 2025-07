VineRespect, la piattaforma digitale che racconta il vino sostenibile

E’ nata in Friuli-Venezia Giulia VineRespect – Storie di sostenibilità, persone, vini, la prima piattaforma multicanale creata per valorizzare digitalmente l’impegno dei produttori vitivinicoli verso la sostenibilità. Ideato da Camilla Manzato, esperta di comunicazione e digital marketing con una lunga esperienza nel settore vinicolo maturata con realtà prestigiose come Marco Felluga e Russiz Superiore e il progetto nazionale “Made in Italy: Eccellenze in Digitale” promosso da Google Italia e Unioncamere per la provincia di Gorizia, VineRespect propone un approccio narrativo del tutto innovativo.

Una presenza strategica sui canali digitali

VineRespect si distingue per l’utilizzo strategico delle piattaforme audio e video più diffuse, come Spotify, YouTube, Instagram e TikTok, comunicando il vino in modo autentico, consapevole e legato profondamente ai valori ambientali e umani. La piattaforma raccoglie esperienze autentiche di produttori che operano con rispetto e lungimiranza, creando un racconto vivo e sincero della sostenibilità.

Fare chiarezza tra certificazioni e sostenibilità

Con l’obiettivo ambizioso di diventare il principale canale digitale italiano dedicato alla sostenibilità nel settore del vino, VineRespect dà voce a vignaioli ed esperti di diverse generazioni per rispondere ai dubbi e fare chiarezza sulle certificazioni esistenti. Le interviste evidenziano non solo i successi, ma anche le contraddizioni e difficoltà di chi sta facendo realmente la differenza.

Linguaggio chiaro ed empatico

In un contesto spesso saturo di informazioni poco chiare sulla sostenibilità, VineRespect punta su un linguaggio chiaro, diretto, onesto e più empatico. Ogni contenuto mira a essere uno strumento concreto di informazione, conoscenza e crescita, trasformando la piattaforma in un viaggio collettivo che valorizza l’impegno verso un futuro più sostenibile nel mondo del vino.

Un percorso complesso ma di valore

«Le voci raccolte dimostrano che la sostenibilità non è un percorso lineare né privo di complessità – spiega Camilla Manzato – richiede tempo, cultura, ascolto e formazione. È un percorso che crea valore, consentendo di avvicinarsi alle persone e alimentare connessioni autentiche soprattutto con le nuove generazioni, che premiano chi affronta con coraggio e consapevolezza questa sfida».

VineRespect offre così a ogni realtà del settore vitivinicolo l’opportunità di contribuire al dialogo sulla sostenibilità con le proprie esperienze, diffondendo una corretta informazione e ispirando il cambiamento.

