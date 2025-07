Gortani accelera: boom del brand GO e nuovi mercati internazionali

Un primo semestre 2025 positivo per Gortani, storica azienda di Amaro (UD) specializzata nella produzione di serbatoi, vinificatori, autoclavi e impianti per l’enologia. L’impresa friulana registra un incremento del +15% rispetto allo stesso periodo del 2024, confermando la solidità del proprio modello produttivo, incentrato su qualità, progettazione su misura e presidio diretto del cliente.

L’obiettivo entro fine anno è raggiungere i 30 milioni di euro di produzione, in continuità con il trend positivo del triennio 2020-2023. A sottolinearlo è Elisabetta Gortani, responsabile commerciale e rappresentante della terza generazione familiare:

“Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro costante, sia sul mercato interno che su quello estero. L’interesse verso il marchio GO e l’apertura verso nuovi mercati ci confermano che puntare su qualità e innovazione è la scelta giusta.”

Espansione internazionale: obiettivo Europa e Africa

A spingere la crescita è la strategia di espansione internazionale. I principali focus esteri sono su Francia e Spagna, tra i maggiori produttori mondiali di vino, oltre che sulla vicina Svizzera, un mercato ad alto valore aggiunto.

In parallelo, Gortani sta esplorando opportunità in Sudafrica, una realtà in forte sviluppo nel panorama vitivinicolo, sempre più orientata a collaborazioni con fornitori tecnologici di alto livello.

L’internazionalizzazione si conferma un pilastro strategico, con l’obiettivo di esportare il know-how Gortani anche in contesti produttivi complessi, grazie a soluzioni personalizzate e tecnologicamente avanzate.

Il marchio GO si rafforza e conquista nuovi settori

Un altro fattore chiave della crescita è la buona performance del marchio GO, lanciato nel 2024 per diversificare la produzione oltre l’enologia. In soli sei mesi, GO ha già raggiunto il 17% del valore complessivo della produzione, un dato che testimonia l’apprezzamento del mercato per l’affidabilità e la versatilità dell’offerta Gortani.

Tra le commesse più significative spicca un ordine da oltre 2 milioni di euro nel settore chimico, che rafforza la presenza dell’azienda in ambiti industriali alternativi.

“GO si sta attestando come un nuovo polo di sviluppo per l’azienda,” afferma Elisabetta Gortani, “dimostrando la nostra capacità di aprire nuovi mercati e cogliere opportunità in settori trasversali.”

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook